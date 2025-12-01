El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que implementará un esquema más estricto para acceder al reintegro de medicamentos, tras detectar irregularidades en recetas y autorizaciones médicas dentro de su red. La medida apunta a optimizar el uso de recursos sin afectar la continuidad de los tratamientos esenciales, un aspecto sensible para millones de jubilados y pensionados que dependen de esta cobertura para sostener terapias de alto costo.

Si bien los cambios aún se encuentran en proceso de ajuste, la obra social ya adelantó que endurecerá los controles sobre el perfil socioeconómico de los afiliados, la validez de las prescripciones y la actualización de certificados médicos.

Quiénes podrán acceder al reintegro de medicamentos de PAMI

Los reintegros seguirán disponibles, pero solo para quienes cumplan con los requisitos actualizados:

- Ingresos menores a 1,5 jubilación mínima.

En casos de discapacidad puede extenderse hasta 3 haberes mínimos.

- Sin prepaga ni otra cobertura médica simultánea.

La doble cobertura deja sin efecto el beneficio.

- Sin bienes de alto valor ni vehículos con menos de 15 años de antigüedad.

PAMI revisará la situación patrimonial del afiliado.

- Un solo inmueble registrado a su nombre.

Propiedades adicionales pueden invalidar el reintegro.

El organismo explicó que estos criterios buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y que se eviten abusos en la facturación de medicamentos.

PAMI redefine su cobertura: quiénes accederán al reintegro de medicamentos este mes

Medicamentos que mantienen cobertura total

Pese a los ajustes, PAMI confirmó que los tratamientos de alta complejidad o esenciales siguen con 100% de cobertura, siempre que se presenten controles actualizados y autorizaciones médicas correspondientes.

Los medicamentos totalmente cubiertos incluyen terapias vinculadas a:

- Diabetes

- VIH

- Cáncer

- Hemofilia

- Hepatitis B y C

- Insuficiencia renal

- Trasplantes

Para estos casos, los equipos médicos deberán realizar actualizaciones periódicas, presentar certificados de continuidad del tratamiento y entregar la documentación exigida por el Instituto.

Qué pasa con el resto: descuentos del 40% al 60%

Los medicamentos destinados a patologías no severas mantendrán coberturas parciales, que varían entre el 40% y 60%. En estos casos:

- El afiliado compra el medicamento en la farmacia.

- Luego solicita el reintegro, sujeto a revisión.

- El médico tratante debe realizar recetas actualizadas y seguir el tratamiento según los lineamientos de PAMI.

Desde la entidad advierten que recetas vencidas, falta de controles médicos o documentación incompleta pueden generar demoras o rechazos en los reintegros.

lv / lr