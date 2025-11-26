PAMI podría iniciar el 2026 con nuevas modificaciones en la cobertura de medicamentos y en el mecanismo de reintegros para sus afiliados. Después de los cambios anunciados a fines de 2024, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estudia un esquema más estricto para ordenar sus recursos y reducir el déficit proyectado para el año próximo.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, fuentes del sector señalan que el organismo busca “optimizar el uso de fondos sin afectar tratamientos esenciales”. Sin embargo, cualquier ajuste genera preocupación en jubilados y pensionados, que dependen del sistema para acceder a terapias de alto costo.

En los últimos meses, PAMI detectó irregularidades vinculadas a fraude y falsificación de prescripciones, un problema que elevó el gasto y aceleró la revisión del sistema de cobertura. A esto se suma el aumento del costo de los medicamentos, que presiona sobre el presupuesto destinado a prestaciones.

A pesar del panorama complejo, especialistas no descartan un repunte financiero hacia mediados de 2026 si se estabilizan los ingresos y se reduce el nivel de desvíos.

Qué medicamentos mantienen la cobertura total

Para los afiliados, lo que no cambiará es la cobertura del 100% en tratamientos esenciales o de alta complejidad, entre ellos:

- Diabetes

- VIH

- Cáncer

- Hemofilia

- Hepatitis B y C

- Insuficiencia renal

- Medicación para trasplantes

Este grupo de terapias seguirá siendo gratuito, aunque se mantendrán las exigencias de actualización médica, controles periódicos y la presentación de autorizaciones.

Cobertura del 40% al 60% y reintegros

En cambio, los medicamentos destinados a patologías no severas continuarán con una cobertura de entre el 40% y el 60%. El afiliado deberá adquirirlos en farmacias, y luego se le aplicará el reintegro correspondiente.

Para evitar demoras o rechazos, los médicos deberán actualizar recetas y justificar los tratamientos según las pautas del Instituto. El organismo insiste en la importancia de los controles clínicos periódicos para mantener la validez de los beneficios.

Quiénes podrán acceder a los reintegros de medicamentos

Se mantienen los requisitos establecidos en 2024 para acceder tanto a la cobertura como a los reintegros:

- Ingresos menores a 1,5 jubilaciones mínimas.

El tope se extiende hasta tres haberes mínimos si en el hogar reside una persona con discapacidad.

- No tener una prepaga activa ni ninguna forma de doble cobertura médica.

- No poseer bienes considerados de lujo, no registrar vehículos con menos de 15 años de antigüedad y contar con un solo inmueble.

Estas condiciones serán revisadas de manera automática a través de los cruces de datos de AFIP y ANSES.

