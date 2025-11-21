La Justicia amplía la investigación por presunto fraude en PAMI Río Cuarto: ya son cinco los involucrados

Tras el escándalo por una presunta sobrefacturación que supera los $500 millones en la sede de PAMI Río Cuarto, la Justicia Federal sumó a dos nuevos implicados a la causa que indaga un posible sistema de cobros irregulares y asociación ilícita.

Con estas incorporaciones, el número de personas bajo investigación asciende a cinco, todas vinculadas a maniobras atribuidas al centro médico Ethical, una prestadora habitual de servicios para afiliados jubilados del organismo.

PAMI Rio Cuarto detectó una presunta sobrefacturación de más de $500 millones en un centro médico

Aunque el tribunal evitó revelar identidades, fuentes cercanas al caso mencionaron a Puntal las detenciones de Gonzalo Lima, Pablo Adzich y Lucas Kurilkowich, en el marco de una batería de allanamientos realizados tanto en oficinas del organismo como en instalaciones de la firma involucrada.

Dentro de las actividades irregulares que fueron detectadas, se menciona “prestadores que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas nunca realizadas; empresas reincidentes que, pese a las advertencias, continuaron con un esquema de fraude sistemático durante meses; médicos que emitían órdenes irregulares utilizando su usuario profesional, sin respaldo de atención efectiva; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros, defraudando al instituto y a los afiliados; y centros médicos donde se detectó manipulación de registros y uso compartido de credenciales profesionales”.

Cómo operaría el circuito de fraude

La causa busca establecer si existió un mecanismo estructurado para la realización de dichas actividades. Según los investigadores, estas maniobras habrían generado perjuicios económicos tanto para el instituto como para sus beneficiarios.

Allanamientos por sobrefacturación millonaria al PAMI: tres detenidos y más de diez operativos en Córdoba

Paralelamente, otro expediente avanza sobre el exjefe médico del Pami, Víctor Genesio, acusado de abuso sexual y acoso laboral. En esa causa declararon empleados y autoridades internas, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas.

En medio del avance judicial, la conducción nacional del Pami dispuso nuevas auditorías, revisión de circuitos críticos y un fortalecimiento del sistema de control interno para prevenir anomalías mientras continúa la investigación.

Qué se había detectado en PAMI Río Cuarto

La investigación se originó a partir de una serie de inconsistencias detectadas en el hospital de día Ethical, donde PAMI advirtió un salto llamativo en la cantidad de pacientes reportados.

En apenas un año, el centro pasó de atender unos pocos casos agudos por mes a facturar cerca de cien afiliados mensuales, muchos de ellos categorizados como de alta complejidad. Solo en julio, la institución declaró 199 prestaciones graves, un volumen que disparó las alertas internas.

El contraste entre lo facturado y la atención real fue contundente: muchos afiliados no recibían los tratamientos intensivos por los que PAMI pagaba sumas millonarias. Solo con las prestaciones de julio, el organismo estimó un perjuicio que supera los $500 millones de pesos.

Córdoba encabeza casos de sífilis: experto advierte sobre política estatal fallida en prevención

El detonante del proceso fue el reclamo de la hija de un paciente con ACV, que denunciaba que su padre recibía una atención muy inferior a la que figuraba en los registros.

A partir de ese caso, el organismo detectó un posible uso abusivo de un código reservado para situaciones excepcionales, cuya cantidad de ingresos aumentó de manera inverosímil tras una resolución interna que flexibilizó los controles y permitió que los prestadores cargaran prácticas sin autorización previa.