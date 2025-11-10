Allanamientos por sobrefacturación millonaria al PAMI: tres detenidos y más de diez operativos en Córdoba

Por orden del juez federal Carlos Ochoa y bajo la supervisión del fiscal Rodolfo Cabanillas, Gendarmería Nacional realizó más de diez allanamientos en el marco de una investigación por presunta sobrefacturación millonaria al PAMI. Los operativos se llevaron a cabo en diferentes sectores de Río Cuarto, dejando un saldo de tres detenidos, según informó El Puntal.

Empresas y domicilios en la mira

Entre los lugares allanados se encuentran la sede del PAMI en Río Cuarto; el domicilio de su gerente, Gonzalo Lima; la prestadora de servicios médicos Ethical Salud; y varios domicilios particulares vinculados a la causa.

PAMI Rio Cuarto detectó una presunta sobrefacturación de más de $500 millones en un centro médico

Durante los operativos, Gendarmería secuestró documentación y teléfonos celulares pertenecientes a directivos y personal de la obra social, que luego fueron devueltos.

Una investigación por más de $500 millones

Según la información publicada por El Puntal, una auditoría interna detectó sobrefacturaciones por más de 500 millones de pesos, lo que derivó en la apertura de la causa por defraudación al Estado. De todas formas, la Justicia mantiene un estricto secreto de sumario, aunque no se descartan nuevos procedimientos ni detenciones en los próximos días.

En paralelo, cabe mencionar que la Justicia Federal también investiga al exjefe médico del PAMI, Víctor Genesio, por presuntos casos de abuso sexual y acoso laboral, lo que añade más tensión a un caso que sacude a la obra social de los jubilados.