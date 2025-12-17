En una maratónica sesión que promete alto fuego cruzado por el combo "Presupuesto y Caja de Jubilaciones", el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa del Panal, bajo el paraguas del proyecto 45.015/L/25 (de Iniciativa Popular de los jubilados) para palear el rojo del sistema previsional. "Buscamos viabilizarlo económicamente porque entendemos que es legítimo", fundamentó Facundo Torres.

El marco del debate que se propicia por las demandas de los jubilados provinciales, la bancada oficialista meterá en el plenario de esta tarde el proyecto que declara la emergencia por 5 años y que establece aportes "progresivos" de los trabajadores activos que van del 2% al 8%. La iniciativa del poder llaryorista que habita el Centro Cívico descarta el tope de haberes altos como lo planteaba el proyecto de Matías Chamorro.

Como lo adelantó Perfil, no será un topeo como el socialista Chamorro lo propuso en su iniciativa, sino se habla de aportes previsionales “progresivos” que irían del 2% al 8% según los salarios que perciban los empleados estatales. Es decir, que quienes menos ingresos perciben contribuirán con el 2% y aquellos con jubilaciones más elevadas podrían aportar hasta el 8%.

El oficialismo defiende la medida que plantea el proyecto del Ejecutivo argumentando que se va por "la restitución del 82% a los pasivos con menores ingresos". "Entendemos que hay jubilados en nuestra provincia de Córdoba que están en la base de la pirámide”, aportó Torres. La oposición rechaza ese discurso del peronismo.

¿Por dónde pasará la línea de corte? Se dice que este beneficio alcanzará a quienes perciban hasta $1.500.000. Son los que están en la base de la pirámide. Torres hizo foco en los que cobran el haber mínimo de 800 mil pesos para destacar que la medida favorece a los más débiles del sistema.

"Estamos buscando hacer viable el proyecto que los jubilados están presentando a través de iniciativa popular", remarcó la espada oficialista, aunque el halconismo opositor tiene otra lectura de la situación. Torres fundamentó que será "un esfuerzo de los que más haberes perciben".

En detalle

La novedad principal es el fin de los descuentos fijos y la implementación de una tabla progresiva. En este marco, el legislador explicó los puntos centrales: Se elimina el artículo del Código Tributario y se suspende el Fondo Complementario (que hoy descontaba un 4%).

Aportes del 2% al 8%: En su lugar, se aplicará un descuento variable. "Es desde el 2% hasta el 8% de manera progresiva y gradual", indicó Torres Lima. La lógica es que el esfuerzo recaiga en los sueldos más altos de la pirámide.

Vuelve el 82%. Con estos fondos, la Provincia busca financiar el reclamo histórico de los pasivos. "Vamos a restituir el 82% a más del 60% de los jubilados cordobeses", dijo. Esta medida alcanzará a quienes están en la base, con haberes inferiores a $1.300.000 o $1.500.000.

Alivio en el Artículo 58. Otro anuncio importante fue sobre el polémico descuento del 20% a quienes cobran doble beneficio (jubilación y pensión). El oficialismo pondrá un tope: "Los que sumen hasta 3 millones de pesos no harán más el aporte del 20% como fondo solidario". Recién a partir de esa cifra se empezará a descontar, pero de forma escalonada (5%, 10%).

Reclamo a Milei

En este marco, Torres apuntó su crítica contra el gobierno central por la abultada deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. "Nación se está quedando con casi 30.000 millones de pesos por mes, que son de los cordobeses", advirtió.

"Tenemos juicios en la Corte Suprema de Justicia. Si desde el Gobierno nacional nos mandasen esa plata para la Caja no transferida de la provincia de Córdoba, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando", remarcó.

"Hoy Nación no nos envía los fondos. Estamos en una situación económica en baja en un momento macroeconómico complejo. Estamos tratando de compatibilizar esta propuesta que es legítima de los jubilados cordobeses y los proyectos que tenemos para buscar, a través de la justicia redistributiva, una manera de salir adelante y empezar a salir de esta Caja que realmente lo necesita", completó.