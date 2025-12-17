"Los derechos no son negociables": prestadores denuncian que el Presupuesto 2026 profundiza la crisis en discapacidad

La discusión del proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso Nacional mantiene en vilo a prestadores, familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad en Córdoba. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, según advierten desde el sector, podría profundizar una crisis que ya es crítica en términos económicos, institucionales y de atención.

“Los derechos no son negociables”

Organizaciones de discapacidad y derechos humanos difundieron un comunicado conjunto en el que califican al proyecto como “regresivo” y denuncian un retroceso en derechos fundamentales. El documento, firmado por REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, APDH, RALS y la Asociación Civil Andar, advierte que el presupuesto elimina la ley de Emergencia en Discapacidad, la ley de financiamiento de las universidades nacionales y fondos destinados al Hospital Garrahan.

Las entidades remarcan que se trata de normas que habían sido votadas por el Congreso y cuyo veto presidencial fue revertido conforme al proceso legal. Además, cuestionan que el oficialismo haya reunido 28 firmas para avanzar con el dictamen —con acompañamiento de bloques opositores— y señalan que el artículo 75 del proyecto es inconstitucional, ya que utiliza una ley presupuestaria anual para modificar leyes de fondo, como la de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario.

Problema de fondos en la Caja de Jubilaciones: niegan recortes automáticos a estatales en Córdoba

Finalizaron el comunicado con un mensaje contundente: "Por último, queremos señalar que las leyes no deben ser regresivas y este proyecto de ley claramente lo es. Vulnera el derecho de acceso a la salud, la rehabilitación, la educación, la protección social, entre otros, en clara violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados Internacionales. Cabe señalar, que nuestro país recibió observaciones en relación a la desprotección de las personas con Discapacidad en Agosto de este año que elige ignorar".

Prestadores en crisis y sin horizonte para 2026

La preocupación también quedó expuesta en declaraciones de la presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba, Carolina Armeloni, en una entrevista emitida por El Doce, donde describió el escenario como “extremadamente grave”. Según explicó, el sector atravesó todo 2025 sin aumentos y los ajustes aprobados recién impactarán en enero, lo que dejó a las instituciones muy afectadas desde lo económico y lo financiero.

“Sabemos que una persona que necesita rehabilitación porque está en una silla de ruedas no puede dejar de tenerla. Entonces, seguimos trabajando aún en condiciones muy adversas. Hay instituciones que están altamente endeudadas, hay instituciones que no han podido pagar aguinaldos o que lo han pagado en cuotas. Llegamos a fin de año en esa extrema gravedad financiera las instituciones con un gobierno”, advirtió.

Presupuesto y Caja: el combo explosivo del PJ que aviva el fuego cruzado con la oposición

Expectativa y gestiones antes del debate

Mientras crece la expectativa por lo que pueda ocurrir en el Congreso, desde la Cámara de Prestadores aclararon en diálogo con ElDoce que no está prevista una movilización para esta jornada. En cambio, continúan las gestiones y contactos con legisladores, algunos de los cuales admitieron que la suspensión de la emergencia fue incorporada en el proyecto sin conocimiento previo.