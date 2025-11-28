PAMI: qué credenciales seguirán siendo válidas para atenderse en diciembre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó oficialmente cuáles serán las credenciales habilitadas para diciembre de 2025, en medio de versiones contradictorias que generaron confusión entre afiliados de todo el país. Con esta aclaración, el organismo busca llevar tranquilidad y unificar criterios sobre la documentación válida para atenderse en consultorios, realizar trámites o acceder a medicamentos con cobertura de hasta el 100%.

Durante las últimas semanas circularon diferentes rumores: algunos jubilados aseguraban que las credenciales impresas antiguas ya no serían aceptadas, mientras que otros sostenían que solo la versión digital tenía validez. Incluso hubo delegaciones que difundieron información contradictoria, lo que incrementó la incertidumbre. Finalmente, PAMI emitió una confirmación nacional que despeja todas las dudas.

Qué credenciales estarán vigentes en diciembre 2025

Según la comunicación oficial del organismo, en el último mes del año convivirán distintos modelos de credenciales. Todas serán válidas siempre que se encuentren en buen estado y con los datos actualizados:

1. Credencial clásica (plástica, fondo celeste)

Incluye foto, número de afiliado y datos personales.

Continúa habilitada sin necesidad de renovación.

Debe estar legible y sin deterioros importantes.

2. Credencial digital

Disponible en la web oficial de PAMI o dentro del comprobante digital de afiliación.

Funciona mediante código QR, que debe estar vigente y escanear correctamente desde el celular.

Es válida para turnos, compra de medicamentos y prestaciones médicas.

3. Credenciales nuevas

Son las emitidas recientemente por actualización de datos, cambio de obra social o reimpresión.

Conviven con los modelos anteriores y no reemplazan por sí solas a las demás.

PAMI aclaró que no existe una credencial exclusiva ni un formato obligatorio, por lo que ningún afiliado debería quedar sin atención por tener una versión más antigua, siempre que esté en condiciones.

Qué revisar antes de usar la credencial

El organismo recomendó a sus afiliados verificar algunos puntos clave para evitar demoras o rechazos al momento de ser atendidos:

- Que el nombre, DNI y número de afiliado coincidan con los datos registrados en PAMI.

- Que la tarjeta plástica esté legible y sin daños.

- Que el QR digital funcione correctamente.

- Que la credencial no tenga información desactualizada luego de un cambio de domicilio, centro médico o delegación.

Si el afiliado realizó recientemente un trámite, cambio de domicilio o modificación de su obra social, PAMI sugiere confirmar la vigencia de la credencial en la oficina local o a través de la web.

Por qué es importante tener la credencial actualizada

La credencial vigente permite validar turnos médicos, retirar medicamentos gratuitos o con cobertura, acceder a especialistas, solicitar estudios y realizar trámites administrativos. Además, es imprescindible para la entrega de productos de asistencia —como pañales para adultos— y para autorizar prestaciones domiciliarias.

Cómo obtener la versión digital

PAMI recordó que la credencial digital puede descargarse ingresando a:

www.pami.org.ar/credencial

Allí, el afiliado puede generar su comprobante con QR en menos de un minuto.

