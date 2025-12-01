A pocos días del cierre del año, ANSES reiteró que el 31 de diciembre es la fecha límite para presentar la Libreta AUH, el documento obligatorio que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas, niños y adolescentes. La presentación es indispensable para mantener la asignación en 2026 y para cobrar el 20% retenido durante 2024, conocido como complemento anual.

Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025

El recordatorio se suma a un mes de alta actividad para el organismo, que en diciembre también deposita el aguinaldo para jubilados, el bono extraordinario de $70.000 para grupos específicos y aplica un aumento del 2,34% en la mayoría de sus prestaciones.

Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año

La Libreta AUH funciona como constancia de que los menores a cargo cumplieron con:

- Controles médicos,

. Calendario de vacunación,

. Asistencia escolar.

Este documento permite acreditar las condiciones que exige la normativa y habilita el cobro del 20% acumulado durante el año anterior. También garantiza la continuidad de la Ayuda Escolar Anual.

ANSES recordó que solo es válido el formulario generado desde su plataforma oficial, disponible en mi ANSES (web o app). Para quienes no cuenten con acceso digital, la presentación puede hacerse de manera presencial, sin turno, en cualquier oficina del organismo.

Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

El trámite es gratuito y se completa en cinco pasos:

Ingresar a mi ANSES

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app oficial. Verificar la información cargada

En Hijos → Libreta AUH figura el estado de cada menor y qué datos restan completar. Generar la Libreta

Si hay información pendiente, se debe seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico. Completar y firmar

El formulario debe imprimirse en una sola hoja y en buena calidad. Luego debe llevarse a la escuela y/o centro de salud correspondiente para su firma. Cargar la Libreta completa

Se toma una foto clara en formato JPG, sobre superficie plana y con peso menor a 3 MB.

En Hijos → Libreta AUH se suben las imágenes.

El titular recibe un correo de confirmación cuando la presentación queda registrada.

ANSES oficializó el último aumento del año y definió los nuevos haberes para diciembre

Montos actualizados de la AUH en diciembre 2025

Con el aumento del 2,34% (según el IPC de octubre), los valores vigentes para diciembre son:

AUH general

- Menor de edad: $122.492

Retención: $24.498,40

- Hijo con discapacidad: $398.853

Retención: $79.770,60

Zona desfavorable

(La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones)

- Menor de edad: $159.263,20

Retención: $31.852,64

- Hijo con discapacidad: $506.653

Retención: $101.330,60

La presentación de la Libreta antes del 31 de diciembre garantiza el acceso al complemento retenido y mantiene la asignación activa para el próximo año.

El Gobierno confirmó que sólo un grupo de prestaciones de ANSES cobrará aguinaldo en diciembre 2025

Por qué diciembre es un mes clave para los beneficiarios de ANSES

Además de la Libreta, diciembre concentra otras definiciones importantes del organismo:

- Aguinaldo: se paga únicamente a jubilados y pensionados.

- Bono de $70.000: se deposita junto al haber mensual para grupos beneficiarios.

- Actualización general del 2,34%: aplicable a casi todas las prestaciones.

En este contexto, la presentación de la Libreta AUH emerge como uno de los trámites centrales del cierre de año para las familias que reciben la asignación.

lv / lr