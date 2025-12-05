Mi PAMI funciona como una ventanilla única donde los jubilados pueden acceder a su credencial digital, revisar recetas electrónicas, solicitar turnos médicos, consultar la cartilla de prestadores y ver su historial de atención.

Cada una de estas funciones resuelve gestiones que tradicionalmente exigían presencia física en agencias o centros de salud. Uno de los cambios más valorados es la posibilidad de presentar recetas directamente en farmacias adheridas sin necesidad de impresiones, un paso que agiliza la continuidad de tratamientos crónicos.

Para miles de afiliados, la mayor ventaja radica en evitar desplazamientos. Poder resolver trámites desde casa representa un alivio significativo para personas con movilidad reducida, para quienes viven lejos de las oficinas de PAMI o dependen de familiares para trasladarse. En paralelo, reducir la circulación en hospitales y centros médicos disminuye la exposición a virus respiratorios, un punto especialmente sensible para grupos de riesgo.

La plataforma incorpora además mecanismos avanzados de validación de identidad que protegen los datos personales y brindan mayor seguridad al momento de gestionar información médica. Su diseño intuitivo contribuye a que los propios afiliados puedan autoadministrar sus trámites, aunque contempla también la participación de familiares o cuidadores autorizados, quienes pueden acompañar la gestión diaria sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El proceso de registro es simple y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Los usuarios deben descargar la aplicación desde las tiendas oficiales o ingresar al sitio web del organismo, completar los datos de identidad, validar el número de celular y crear una contraseña. Tras recibir un código de verificación vía SMS, la cuenta queda habilitada y permite acceder a todos los servicios desde cualquier dispositivo.

Para quienes encuentren dificultades durante el uso de la plataforma, PAMI mantiene canales de asistencia personalizados, entre ellos la línea telefónica 138, la atención presencial en agencias de todo el país y tutoriales disponibles dentro de la aplicación. El objetivo es garantizar una transición digital inclusiva, donde ningún afiliado quede excluido por barreras tecnológicas o falta de acompañamiento.

