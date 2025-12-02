PAMI mantiene la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados

En diciembre de 2025, el PAMI continúa ofreciendo la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados mediante dos vías principales. Una corresponde a un vademécum de fármacos esenciales y la otra a un subsidio social destinado a afiliados con dificultades económicas. Ambas líneas permiten acceder a medicación sin costo y representan uno de los beneficios más utilizados dentro del sistema previsional.

La cobertura alcanza a tratamientos frecuentes en adultos mayores y también a medicación de alto costo para patologías graves. El sistema combina listados actualizados, evaluaciones socioeconómicas y la posibilidad de solicitar excepciones en casos en los que el gasto en medicamentos supera la capacidad económica del afiliado.

Qué cubre PAMI con el 100% de descuento en diciembre 2025

La cobertura total está disponible para tres grupos de medicamentos:

A) Medicamentos esenciales incluidos en el vademécum

El listado reúne más de 160 fármacos utilizados para tratar patologías crónicas frecuentes como hipertensión, diabetes, colesterol elevado y enfermedades respiratorias. Una resolución judicial reciente ordenó restablecer una versión anterior del listado, lo que amplió nuevamente la cantidad de medicamentos cubiertos.

B) Tratamientos de alto costo y enfermedades graves

Incluye cobertura integral para tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis B y C, hemofilia, trasplantes y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea. Estos medicamentos tienen precios elevados y forman parte de un esquema especial de provisión.

C) Medicamentos que no figuran en el vademécum

En estos casos, el afiliado puede acceder al 100% mediante el subsidio social, siempre que cumpla con los requisitos económicos o atraviese situaciones excepcionales.

Para consultar si un medicamento puntual está cubierto, el PAMI mantiene actualizado el apartado “Cobertura de Medicamentos” en su sitio web oficial.

Requisitos para acceder a los medicamentos gratis

La cobertura total no es automática. Para recibirla se deben cumplir condiciones socioeconómicas verificadas por el organismo. Los criterios vigentes para diciembre 2025 son los siguientes:

Ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos Ingresos totales del hogar inferiores a 3 haberes mínimos en viviendas con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad No tener medicina prepaga activa No poseer más de un inmueble No tener embarcaciones o aeronaves de lujo No tener vehículos de menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a la discapacidad No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena

Si el afiliado no cumple con los primeros dos requisitos, puede solicitar igualmente la cobertura total cuando el gasto en medicamentos sea igual o superior al 15 por ciento de sus ingresos. En esos casos se analiza una excepción mediante un informe social y documentación médica.

Cómo tramitar el subsidio social para tener medicamentos gratis

El subsidio social es la vía mediante la cual PAMI otorga el 100% de cobertura a quienes cumplen los criterios económicos. El trámite se realiza completamente en línea.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial pami.org.ar Buscar la sección Trámites Web Seleccionar Medicamentos sin cargo por subsidio social Completar el formulario con datos personales, información económica y documentación médica Enviar la solicitud para evaluación

Una vez aprobado el beneficio, el afiliado puede retirar la medicación sin costo en la farmacia indicada. La vigencia del subsidio se revisa en forma periódica para garantizar que se mantengan las condiciones que justifican la ayuda.

