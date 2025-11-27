Misiones: "Ahora Remedios" mantiene reintegros en la compra de medicamentos para jubilados

El Gobierno de Misiones informó que sigue activo el programa “Ahora Remedios” para jubilados, pensionados y retirados de la provincia.

“El beneficio incluye un reintegro del 15% en compras con tarjeta de débito realizadas en farmacias adheridas, aplicable a medicamentos con cobertura de obras sociales y también a los adquiridos de manera particular”, indica un comunicado oficial.

Además “la medida fija un tope de devolución de $42.000 por tarjeta y por comercio”.

“Ahora Remedios”

El beneficio en su primera etapa alcanza a aproximadamente 170.000 jubilados públicos y privados que perciben sus haberes a través del Banco Macro.

“Este esquema se sostiene a partir de un trabajo conjunto entre la entidad bancaria y los establecimientos farmacéuticos, en el marco de una medida destinada a facilitar el acceso a medicamentos para un sector que enfrenta gastos permanentes”, precisa el documento oficial.

Beneficio

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones señalaron que el programa representa un aporte “muy necesario para pacientes mayores” ya que muchos requieren medicación permanente y cuentan con ingresos que en ocasiones resultan insuficientes para sostener sus tratamientos.

“La entidad afirmó que el beneficio contribuye a aliviar la situación de un grupo que demanda medicamentos de manera constante y debe afrontar costos que impactan en su economía familiar”, concluye el texto oficial.