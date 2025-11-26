Alerta ambiental: informe del ITBA revela niveles elevados de arsénico en dos ciudades de Corrientes

La calidad del agua en dos ciudades correntinas fue puesta bajo alerta por un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que detectó niveles de arsénico que superan los valores de seguridad sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio se basó en más de 350 muestras de aguas superficiales y subterráneas, y alertó a la población a través de su "Mapa de Arsénico", una herramienta clave para monitorear este contaminante en el país.

Sauce, la ciudad más comprometida

Según el relevamiento del ITBA, la situación más preocupante se registra en la localidad de Sauce, donde se halló una concentración de 105.3 ppb (partes por billón) de arsénico.

Clasificación: el informe registra esta medición como no apta para el consumo (ingesta directa y cocción de alimentos).

Recomendación: el ITBA aconseja a la población de Sauce "reemplazar por otra fuente de agua segura".

Paso de los Libres, en "precaución"

En la ciudad de Paso de los Libres se encontró un nivel de 11.7 ppb de arsénico, una cifra que el informe califica como de "precaución".

En este caso, la alerta del Instituto es más cauta, pero exige estudios complementarios: "Se deben completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos valores se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE)", precisa el ITBA.

Riesgos a la salud por consumo sostenido

La ingesta sostenida en el tiempo de agua contaminada con arsénico incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico de HACRE.

La falta de tratamiento del Hidroarsenicismo Crónico puede derivar en patologías graves, según el informe del ITBA, incluyendo el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.