Campaña de prevención de ceguera por diabetes: estudios gratuitos en dos hospitales de Corrientes

La provincia de Corrientes se suma a la 25ª Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, una iniciativa clave organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). El objetivo es detectar la presencia de retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que es la principal causa de ceguera en personas de entre 25 y 74 años.

La jornada de atención gratuita se llevará a cabo el próximo viernes 28 de noviembre de 2025.

Sedes y horarios de atención en Capital

La atención médica y los estudios son totalmente sin costo y no requieren turno previo. Los pacientes diabéticos pueden presentarse espontáneamente en las siguientes sedes de la capital:

Hospital Geriátrico Juana Cabral: Belgrano 1353.

Hospital Llano: avenida Ayacucho 3298.

Fondo de ojos gratuito: prevención esencial

La campaña nacional movilizará a cientos de médicos oftalmólogos en 87 centros de salud públicos y privados de todo el país, quienes brindarán su servicio de forma voluntaria.

La acción principal consiste en la realización de un examen de fondo de ojos a los pacientes diabéticos. Este es un procedimiento rápido e indoloro que requiere la aplicación de gotas para dilatar la pupila, permitiendo al profesional analizar la retina y otras estructuras internas.

La retinopatía diabética es una complicación silenciosa causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. En sus inicios, generalmente no presenta síntomas, lo que subraya la importancia de un control anual.