Qué ofrece el plan odontológico de PAMI en diciembre 2025 y cómo solicitar turnos

En diciembre de 2025, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) ratificó la continuidad del Plan Sonrisa Mayor, su programa odontológico exclusivo para jubilados y pensionados. Se trata de uno de los beneficios más utilizados por los afiliados, ya que brinda atención gratuita, personalizada y con cobertura total para una amplia variedad de tratamientos que, en el sector privado, pueden resultar costosos.

PAMI ajusta los requisitos para reintegros de medicamentos

El plan funciona mediante un modelo de atención integral, que asigna a cada afiliado un odontólogo de referencia. Ese profesional se convierte en el primer punto de contacto, realiza la evaluación inicial y gestiona las derivaciones necesarias para tratamientos especializados. La modalidad busca evitar demoras, ordenar el sistema de turnos y facilitar el acceso a procedimientos de media y alta complejidad.

La continuidad del programa durante diciembre es clave en un mes donde suele aumentar la demanda sanitaria por controles de fin de año y consultas preventivas. Desde PAMI remarcan que todos los servicios se encuentran operativos y que los afiliados pueden acceder sin modificaciones en los requisitos.

Cómo funciona el programa odontológico de PAMI para jubilados

El plan se estructura sobre el trabajo del odontólogo de cabecera, quien examina al paciente, define el tratamiento inicial y, cuando corresponde, emite las órdenes de derivación hacia otros especialistas.

Para utilizar el beneficio, los afiliados deben seguir los siguientes pasos:

Solicitar un turno con el odontólogo de cabecera para una consulta inicial. Pedir una orden de derivación, si necesitan un tratamiento que excede las prácticas básicas. Consultar la cartilla de PAMI para elegir un profesional o centro prestador. Contactar al prestador elegido para coordinar la cita correspondiente.

PAMI mantiene la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados

Este sistema agiliza el proceso, organiza la atención y permite que los jubilados reciban tratamientos que, de manera particular, podrían representar gastos elevados.

Además, PAMI recuerda que muchos consultorios ofrecen atención sin turno previo, una ventaja para aquellos afiliados que necesitan una consulta rápida o no pueden gestionar cita con anticipación.

Qué cubre el Plan Sonrisa Mayor en diciembre 2025

El programa incluye una cobertura odontológica amplia y sin costo para el afiliado, entre los servicios más destacados:

- Endodoncias (tratamientos de conducto)

- Atención de urgencias dentales

- Tratamientos de alta complejidad

- Rehabilitación bucal y restauraciones

- Diagnóstico por imágenes

- Atención domiciliaria para personas con movilidad reducida

Uno de los beneficios más valorados es la cobertura total en prótesis dentales, tanto parciales como totales, además de la colocación de implantes para quienes han perdido piezas dentarias.

Para acceder a estos servicios, los jubilados deben presentar:

- DNI

- Credencial de PAMI

- Orden de derivación, si el procedimiento lo requiere

El organismo subraya que estos tratamientos se realizan sin copagos ni adicionales, ya que forman parte del esquema integral de prestaciones.

PAMI mantiene la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados

Un plan que busca mejorar la salud bucal de los adultos mayores

La continuidad de Sonrisa Mayor en diciembre 2025 refuerza el objetivo de PAMI de garantizar un acceso equitativo a la salud bucal, un área sensible en la población mayor. La atención preventiva, la rehabilitación y los tratamientos complejos forman parte de una estrategia que apunta a mejorar la calidad de vida de los afiliados, evitar enfermedades y acompañar procesos de envejecimiento saludable.

lv / lr