La SIDE, una oficina maldita y en manos muy sencillas

Boletín Oficial, decreto 852/25: “Dispónese el cese del señor Sergio Darío Neiffert en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de Presidencia de la Nación”. Así despidió el Gobierno al jefe de la SIDE, antes Agencia Federal de Inteligencia, antes Secretaría de Inteligencia, antes también SIDE, para regresar finalmente a su denominación original. Cambios de nomenclatura que buscaron blanquear a la cal una oficina maldita, en todos los gobiernos.

Las crónicas contaron en estos días la sucesión de hechos que dejó a Neiffert en la calle. Algunos risibles, o mejor, vergonzosos, como la aparición del mencionado ex jefe a medianoche en la puerta de su casa y en calzoncillos, siendo anoticiado por subalternos -uno de ellos quien lo reemplazaría en el cargo- de la inminencia del guillotinazo (historia que anticiparon los periodistas Alejandro Rebossio y Pedro Lacour en elDiario.ar).

Neiffert cayó por su propio peso en medio de la interna libertaria, una saga que cansa y en la que no se puede asegurar quiénes son los buenos. Hombre de Santiago Caputo, al parecer intentó cambiarse al bando de la triunfante Karina Milei, llevando y trayendo de aquí y de allá. No gustó. Hay otras cuestiones en juego, pero lo cierto es que a Neiffert lo reemplaza otro hombre de confianza de Caputo, Cristian Auguadra, antes en la oficina de Asuntos Internos de la secretaría, como el mismo decreto del comienzo indica.

Se lee en la precisa nota de este jueves de Jorge Liotti en La Nación que reproduce parte de los hechos: “Mientras la interna de la SIDE crujía, el organismo quedó paralizado. Un hombre que conoce de cerca su funcionamiento describe un ‘estado de confusión y desconcierto que hace que nadie quiera tomar decisiones porque no se sabe a quién reportar’. Y dice: ‘En esta tarea es fundamental tener en claro cuál es la línea de mando, y en los últimos meses ese organigrama estaba totalmente roto’”.

Hablamos del organismo que coordina a todas las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), incluidas la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (delitos complejos y crimen organizado), que depende del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Nacional de Inteligencia Militar, que depende de Defensa. La SIDE, dice el sitio del Gobierno nacional, “sistematiza la información que los órganos que componen el SIN obtienen, reúnen y analizan sobre sucesos concretos o factibles que suponen un riesgo para la seguridad interna, la defensa nacional y la posición de la Argentina en el mundo”.

En el frente externo, la Argentina no enfrenta desafíos que involucren a sus países vecinos. A pesar de la absoluta inermidad en que se encuentra, resultado de años de desfinanciamiento de su sistema de Defensa, post Malvinas, las hipótesis de conflicto con Brasil y Chile son cuestiones del pasado, desaparecieron con la recuperación de la democracia, gracias a Alfonsín y a Menem. Sin embargo hay cosas de las que la inteligencia nacional debería estar ocupándose.

Vulnerables

Los Estados Unidos de Donald Trump realizan desde hace meses operaciones militares en aguas del Caribe sur y el océano Pacífico con el objetivo declarado de interrumpir el trasiego de droga desde América del Sur. Los ataques de la armada norteamericana contra lanchas que identifica como narcotraficantes han dejado más de 80 muertos. Son considerados por muchos analistas como asesinatos extrajudiciales y/o crímenes de guerra y desataron un escándalo que no hace más que trepar.

Un objetivo paralelo de Washington, sino el principal, es forzar la salida de Nicolás Maduro de Venezuela y la caída del régimen chavista, para lo que no se descarta el lanzamiento de una operación terrestre en territorio venezolano. Algo sobre lo que Trump informó a Maduro semanas atrás telefónicamente. Una acción de esta naturaleza tendría consecuencias imprevisibles en materia de desplazamientos y podría desencadenar una nueva crisis humanitaria en la región.

Sobre la situación en el Caribe dice a Perfil un experto en relaciones internacionales: “El propósito de los asesinatos extrajudiciales va más allá de Venezuela. (El mensaje) apunta igualmente a México, Colombia y Centroamérica. En ese contexto, el Comando Sur ha traspasado su labor de interdicción y confiscación en la Cuenca del Caribe donde históricamente desarrolló actividades de interceptación de distintos tipos de naves, decomiso de drogas, captura de dineros del narcotráfico y detención de personas sin generar bajas, a un Comando de ejecución de individuos sin ningún interés en detener navíos, confiscar drogas y dólares y llevar narcotraficantes a la justicia”. Para el especialista, esta decisión de apartar al Comando Sur explica el inusual pedido de retiro anticipado de su jefe, el almirante Alvin Holsey, que se cumplirá en diciembre, a menos de un año de su designación. Cuestión sobre la que ha venido especulando la prensa norteamericana.

Otro punto que debería interesar a la SIDE es la decisión de Irán de incluir a la Argentina en su lista de países “enemigos” del régimen teocrático, conocida en julio pasado en un editorial del Teherán Times. Fue después de la llamada Guerra de los 12 días, en la que EE.UU. atacó y neutralizó parte de las instalaciones del programa nuclear iraní en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Argentina había dado apoyo a esa iniciativa y a anteriores ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra esas instalaciones.

“Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires (y) hará que se arrepienta de su enemistad”, dijo el editorial del Teherán Times. Para el embajador Roberto García Moritán, fue “un mensaje terrorista encubierto proveniente de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán”.

Días más antes, Ali Larijani, asesor del líder supremo Ali Khamenei e integrante del Consejo de Seguridad Nacional iraní, amenazó al argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, responsable del seguimiento del programa nuclear iraní y actual candidato a ocupar la secretaría general de las Naciones Unidas, con apoyo del gobierno nacional. “Cuando termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”, dijo Larijani, mientras el diario conservador Kayhan, que representa la voz de Khamenei, llegó a tildarlo de “espía israelí” y pidió su arresto y ejecución.

Hay mucha información disponible sobre el saliente y el entrante jefe de la SIDE. Neiffert había ocupado una silla como representante del Poder Ejecutivo Nacional en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y más atrás en el tiempo, la secretaría privada de la intendencia de Malvinas Argentinas, entonces a cargo de Jesús Cariglino. En su actividad privada se dedicó a la representación de deportistas, también con Cariglino. Se lo recordará por el decreto que asignaba fondos por $ 100 mil millones a la secretaría, rechazado por el Congreso, y por el Plan de Inteligencia Nacional filtrado en junio por la prensa, que apuntaba a actores de la sociedad civil como dirigentes políticos, economistas y periodistas, por el cual debió informar ante miembros de la comisión bicameral de Inteligencia. El día antes de que lo despidieran, un DNU dispuso una partida extra para la SIDE de casi 27 mil millones de pesos.

Como se dijo, Cristian Auguadra, reemplazante de Neiffert, ingresó a la SIDE por la oficina de Asuntos Internos, a finales de 2024. Contador de la familia Caputo, fundó una empresa de Transportes, West Transfer SRL junto con Ángel Stafforini, ex vice del ferrocarril Belgrano Cargas. Stafforini está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 8 por el supuesto pago de sobornos para direccionar la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, en 2010, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales, que participa como querellante. Página 12 dijo este jueves que un hijo del nuevo jefe de la SIDE habría integrado una comitiva que asistió al GP de Fórmula 1 de Baku, Azerbaijan, en septiembre pasado, mientras en paralelo se desarrollaba el Foro Internacional de Seguridad.

No puede uno sino preguntarse por la idoneidad de estos señores para ejercer sus funciones.







































