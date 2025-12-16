Un nuevo marco para la financiación de la seguridad global

La intensificación de las rivalidades entre las grandes potencias ha convertido el aumento del gasto en defensa en una prioridad que pocos Estados se atreven a cuestionar. Esta creciente sensación de inseguridad impulsó el gasto militar mundial, que aumentó un 37% entre 2015 y 2024, alcanzando los 2,7 billones de dólares, una suma casi equivalente a todo el PIB de África.

La OTAN representó más del 50% de este gasto, y la mayoría de sus miembros invirtieron más en defensa a expensas de otros gastos públicos. En Canadá, el Reino Unido y Alemania, la ayuda exterior se ha visto afectada. El escaso apoyo público a este tipo de programas lo hace políticamente prescindible, mientras que la ansiedad por la seguridad y la búsqueda de un auge en la industria de defensa impulsan el gasto militar.

Sin embargo, el aumento de los presupuestos militares no ha mejorado la seguridad global. Por el contrario, la inversión militar aumenta la inestabilidad, destruye ecosistemas, impulsa la carrera armamentista y aumenta los riesgos de conflicto. También puede desplazar indirectamente la inversión pública en una disyuntiva entre armas y mantequilla. La brecha de financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible no relacionados con el clima se habría cerrado fácilmente en 2024 si los aumentos del gasto en defensa se hubieran redirigido a ese fin. Y dado que las inversiones sectoriales en salud, educación e infraestructura energética tienen mayores "multiplicadores fiscales" que el gasto militar, estas inversiones probablemente habrían impulsado el PIB más de lo que cabe esperar del gasto en defensa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Europa debería apoyar a Japón en el tema de Taiwán

La inversión pública en capital humano e infraestructura fortalece la resiliencia y aumenta la probabilidad de que las sociedades resuelvan sus disputas sin violencia ni desplazamientos. Los mayores riesgos de seguridad para la mayoría de los países no son territoriales; son amenazas como las pandemias, el cambio climático y el ciberterrorismo. Un intercambio de ayuda por defensa puede ser políticamente racional, pero equivale a robar a Pedro (una comprensión multidimensional de la seguridad basada en la resiliencia) para pagar a Pablo (una comprensión estrecha y militarizada).

Es poco probable que las brechas de financiación para el desarrollo resultantes de este intercambio se financien con fuentes privadas. Los países frágiles tienden a depender más de subvenciones y préstamos con condiciones muy favorables, y los sectores sociales generalmente no generan la rentabilidad que buscan los inversores privados. Por ello, países como Haití y Sudán han tenido dificultades durante mucho tiempo para atraer inversión extranjera directa, y los proyectos de infraestructura en mercados emergentes más grandes y menos riesgosos resultan atractivos para los inversores privados.

Ahora, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los bancos se apresuran a aprovechar las oportunidades generadas por el aumento de las inversiones del sector público en defensa, algunas de las cuales están siendo dirigidas por nuevas entidades multilaterales como el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia. El estímulo de estos flujos de capital plantea interrogantes sobre el futuro de los marcos globales de inversión ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que tradicionalmente han asignado a las industrias de defensa un mayor riesgo debido a las incertidumbres sobre su ética empresarial, el uso de sus productos, la gobernanza y el impacto ambiental.

Trump quiere hacer a Europa blanca otra vez

La financiación de la seguridad no tiene por qué ser un juego de suma cero. Un marco mejorado de financiación de la defensa podría ayudarnos a abordar las complejidades de los desafíos actuales de seguridad colectiva.

Un enfoque más eficaz se basaría en tres pilares. En primer lugar, adoptaría una perspectiva más multidimensional de la seguridad. En junio, los miembros de la OTAN acordaron destinar el 5% de su PIB a defensa para 2035, con un 3,5% del PIB destinado a la defensa básica y un 1,5% al gasto relacionado con la seguridad para "proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes, garantizar nuestra preparación y resiliencia civil, impulsar la innovación y fortalecer nuestra base industrial de defensa". Por ahora, al menos, el 1,5% se centra más en la defensa civil que en una comprensión holística de la seguridad.

Ya hemos visto prácticas contables creativas para minimizar la carga fiscal del objetivo más alto, como en el caso del esfuerzo de Italia por incluir un puente colgante de 13.500 millones de euros (15.800 millones de dólares). Además, las contribuciones directas a la defensa de Ucrania se contabilizarán para el objetivo del 5%, lo que servirá de modelo para financiar futuras operaciones militares en otras partes del mundo.

En una señal prometedora, algunos miembros de la OTAN están explorando si el gasto en desarrollo en áreas relacionadas con la seguridad, como las misiones internacionales de mantenimiento de la paz, los sistemas de alerta temprana para crisis climáticas y las cadenas de suministro resilientes para medicamentos y vacunas esenciales, podría contabilizarse para el objetivo del 1,5%. Sin embargo, si bien la inclusión forzada de estas partidas presupuestarias en el marco contable de la OTAN podría protegerlas de recortes, también podría poner en peligro la integridad de la contabilidad de defensa estandarizada si los límites de lo "relacionado con la seguridad" siguen siendo confusos. Además, aumenta la probabilidad de "securitizar" la ayuda y politizar la participación de maneras que pongan en peligro vidas.

Construir un club de países deudores eficaz

Un enfoque más adecuado, por lo tanto, consiste en medir el espectro completo de las aportaciones nacionales a la seguridad global y evaluar su valor en términos de defensa y disuasión militar, así como de crecimiento económico y resiliencia. A medida que se acerca la fecha límite de 2030 para alcanzar los ODS, una perspectiva multidimensional de la seguridad podría ser un buen punto de partida para debatir su marco sucesor.

El segundo pilar es un marco moderno de financiación de la seguridad que incluye estimaciones más transparentes de las necesidades de inversión en defensa. En el caso de la OTAN, estas son confidenciales, si bien las estimaciones nacionales transparentes de los requisitos mínimos de inversión en defensa son clave para prevenir el despilfarro y garantizar que el gasto disuada las amenazas legítimas sin aumentar la probabilidad de conflicto.

Establecer objetivos de gasto militar como porcentaje del PIB presupone que los países deberían gastar en defensa todo lo que puedan permitirse, en lugar de centrarse en lo que ellos (o sus aliados) realmente necesitan para contener las amenazas reales. Esta fórmula tan burda para compartir la carga inevitablemente militariza las economías al convertir la proliferación de armas y los conflictos globales en ventajas industriales y comerciales. Los objetivos de gasto en insumos incentivan desembolsos rápidos que pueden poner en peligro los procesos de adquisición destinados a garantizar la optimización de los recursos.

La camisa de fuerza eléctrica de Europa

La publicación de estimaciones agregadas de las verdaderas necesidades de defensa debería ser posible sin comprometer la seguridad nacional. Esto garantizaría la rendición de cuentas por los gastos de defensa y permitiría una inversión en seguridad multidimensional que aborde amenazas tanto militares como no militares.

El tercer pilar comprende salvaguardias fiscales más sólidas para las prioridades clave de gasto. El gasto mundial en defensa ahora supera la ayuda al desarrollo en una proporción de 13 a 1, una tendencia que ya está generando efectos dominó, desde despidos diplomáticos hasta el colapso de la inversión mundial en salud. El costo de oportunidad de estas enormes inversiones en defensa bien podría ser la propia cooperación mundial.

Pero algunos países buscan una solución mejor. "Estamos construyendo armas, cuando deberíamos estar construyendo infraestructura social", advirtió el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por Brasil, Kazajistán y Nepal (entre otros). Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, reconociendo la relación simbiótica entre diplomacia, defensa y desarrollo, ha propuesto que los miembros del G20 destinen el 1% de su gasto militar al desarrollo sostenible.

La cooperación internacional se encuentra en un punto de inflexión, con el norte global mucho más comprometido con la financiación de la defensa que con la defensa del desarrollo. Un enfoque del siglo XXI para la financiación de las amenazas a la seguridad debería garantizar que la defensa y el desarrollo avancen en la misma dirección.

*Nilima Gulrajani es investigadora principal en ODI Global, donde dirige el programa Donantes en un Mundo Post-Ayuda, y es asociada en el Trinity College de la Universidad de Toronto.

Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org