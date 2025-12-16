Europa debería apoyar a Japón en el tema de Taiwán

Un líder mundial finalmente dijo en voz alta lo que no se decía sobre Taiwán. El mes pasado, la nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, declaró que la agresión china contra la isla democrática autónoma podría constituir una "situación que amenaza la supervivencia" de Japón, lo que justificaría una respuesta militar.

Takaichi tiene razón, pero no solo Japón se vería afectado. Dado que Taiwán produce el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo y alberga uno de sus ecosistemas tecnológicos globalizados más dinámicos, un bloqueo o una invasión repercutirían en la economía global, inclinando potencialmente la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial a favor de China. La caída del Taiwán libre también alteraría el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico, colocando a gran parte de Asia bajo el yugo de China, a la vez que consolidaría su dominio sobre los mares de China Meridional y Oriental. Por estas razones, un conflicto por la isla podría escalar hasta convertirse en una guerra más amplia.

El presidente chino, Xi Jinping, considera la "reunificación" de China continental con Taiwán como un elemento central de su legado. La isla albergó al gobierno en el exilio del líder del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino), Chiang Kai-shek, tras el establecimiento de la República Popular en 1949, pero desde entonces se ha convertido en una democracia liberal de alta tecnología, ultramoderna y resiliente. Precisamente por eso Xi la ataca: así como una Ucrania soberana amenaza el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, al demostrar que una democracia vital puede arraigar en un país postsoviético, Taiwán desmiente la afirmación del Partido Comunista de China de que la cultura china es incompatible con el capitalismo democrático.

Como era de esperar, los comentarios de Takaichi provocaron la furia de los líderes chinos, quienes inmediatamente pusieron en práctica su estrategia de "guerrero lobo", también utilizada contra Australia tras exigir una investigación sobre el origen de la Covid-19, Lituania cuando abrió una oficina de representación en Taiwán y Noruega cuando se otorgó el Premio Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo. La estrategia básica es simple: fingir indignación, amenazar y persuadir, y luego utilizar el colosal poder de mercado de China como arma para obligar al "adversario" a ceder.

En el caso de Japón, China afirmó que Takaichi había cruzado una "línea roja", advirtió sobre los riesgos para la seguridad de los chinos que visitaban el país, canceló el estreno de películas japonesas y suspendió las importaciones de mariscos. Pero Takaichi no ha cedido. Entiende que la disuasión depende de un compromiso claro y firme de defender la democracia y la autodeterminación en Taiwán.

Sin embargo, lejos de seguir el ejemplo de Takaichi, otros líderes democráticos, especialmente en Estados Unidos y Europa, parecen prestar poca atención a la amenaza que enfrenta la isla. Están demasiado preocupados por renovar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que tal vez nunca habría comenzado si Estados Unidos y Europa hubieran mostrado mayor determinación tras la invasión rusa del este de Ucrania en 2014 y la anexión ilegal de Crimea.

En lugar de repetir errores del pasado, los líderes europeos deben empezar a predicar con el ejemplo. Esto incluye luchar por una resolución justa de la guerra en Ucrania. Un acuerdo que recompense al agresor, como la entrega de territorio ucraniano a Rusia, indicará a los autócratas de todo el mundo que las democracias occidentales no están dispuestas o no pueden imponer el orden basado en normas que crearon tras la Segunda Guerra Mundial. En un mundo donde la fuerza dicta la ley, China puede tomar lo que quiera.

Pero los líderes europeos no pueden dejarse absorber tanto por la difícil situación de Ucrania que ignoren la amenaza directa y existencial que enfrenta Taiwán. Durante su cumbre de tres días con el presidente francés, Emmanuel Macron, en China, Xi intentó aprovechar el deseo de paz de Europa en Ucrania ofreciendo apoyo diplomático a cambio del repudio europeo a Takaichi. Macron no mordió el anzuelo, pero se debe hacer más. Europa debe unirse a Japón para abandonar cualquier ambigüedad sobre su compromiso de imponer altos costos a China por cualquier acto de agresión contra Taiwán.

Además, la Unión Europea debe intervenir para contrarrestar la coerción económica de China, ofreciendo a Japón apoyo económico inmediato y tangible, ya sea tomando medidas de represalia contra China o uniéndose a Japón para presentar un caso ante la Organización Mundial del Comercio. Esto podría allanar el camino para la codificación de dicha solidaridad económica, con los países democráticos comprometiéndose a apoyar a cualquiera de sus filas que se enfrente a la coerción económica. Considérese como una versión económica de la cláusula de defensa colectiva de la OTAN.

Así como Putin fue claro sobre sus intenciones hacia Ucrania, Xi no ha dejado lugar a dudas sobre sus planes para Taiwán: ha ordenado al Ejército Popular de Liberación que esté listo para invadir la isla en 2027. Dicha invasión probablemente comenzaría con un bloqueo económico de la isla, que depende de las importaciones, en particular del suministro de energía. Si bien la imprevisibilidad del presidente estadounidense Donald Trump podría tener un efecto disuasorio, hemos visto que Estados Unidos no es confiable. La única manera creíble de evitar que China persiga sus planes en Taiwán es forjar un frente unido de democracias dispuestas a imponer costos exorbitantes si lo hace.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, las redes sociales taiwanesas se vieron inundadas por el lema "Ucrania hoy, Taiwán mañana". Ese escenario es aún más probable ahora. El riesgo es que nos centremos tanto en el presente que no veamos el futuro.

*Jonas Parello-Plesner, exdiplomático danés, es director ejecutivo de la Fundación Alianza de Democracias, investigador no residente del German Marshall Fund y autor, más recientemente, de The Battle for Taiwan.

