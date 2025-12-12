La Revolución Católica de María Corina Machado

Los ataques aéreos del presidente estadounidense Donald Trump contra embarcaciones frente a la costa venezolana han dominado los titulares desde septiembre, y el presidente ha declarado recientemente el espacio aéreo del país como "cerrado". Los venezolanos están haciendo desesperadas conjeturas sobre su futuro y preguntándose si Trump cumplirá sus promesas de desalojar del poder a su hombre fuerte, Nicolás Maduro. ¿Quién asumiría el mando y con qué fundamentos constitucionales?

El 18 de noviembre, el Washington Post se lanzó de lleno a este debate al dar a la líder de la oposición venezolana y laureada con el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, una plataforma para presentar su nuevo "Manifiesto de la Libertad". El editorial que lo acompañaba presentó a Machado como un cruce venezolano contemporáneo entre Thomas Jefferson y James Madison: "El documento fundacional de Estados Unidos", sostiene el consejo editorial del periódico, "claramente inspiró" este "precursor de una nueva Constitución".

Machado ha pasado el último año escondida, evadiendo una orden de arresto emitida por el régimen de Maduro tras la descarada falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, mientras que el verdadero ganador, Edmundo González Urrutia, huyó al exilio. Pero este otoño, Trump y el Comité Nobel noruego se han unido sin querer para elevar el perfil de Machado. Al dedicar astutamente su Premio Nobel al obscenamente vanidoso Trump, Machado ha profundizado el apoyo estadounidense a la causa de la oposición venezolana. Ahora espera pacientemente el resultado de la campaña de Trump para forzar la salida de Maduro.

Pero el intento del Washington Post de envolver a Machado en las barras y estrellas de la bandera estadounidense no capta la esencia de la oposición venezolana. Asociarla con el próximo 250 aniversario de la Declaración de Independencia puede ser una forma eficaz de conseguir el apoyo del público estadounidense, pero elude la cualidad que define a Machado: es una católica practicante cuya fe moldea por igual sus puntos de vista políticos y económicos.

Ni "neoliberal extremista" ni "el rostro sonriente de la maquinaria de cambio de régimen de Washington", Machado es la heredera de una larga línea de demócratas cristianos en América Latina. Puede que vea una ventaja en describir el derrocamiento de Maduro como una causa de "América Primero", pero su propio "Manifiesto de la Libertad" desmiente esta pretensión. En él, no se une a Jefferson o Madison, sino al padre fundador del pensamiento católico, Tomás de Aquino.

El primer valor central que enumera no es la libertad, sino "Dignidad: Nuestro Principio Rector". Para los demócratas cristianos, "dignidad" es la abreviatura de la imagen de Dios que se puede encontrar en cada ser humano – entendido como una persona, no como una unidad marginal de producción económica. El concepto católico de dignidad pasó de los propios dominicos medievales de Aquino a los primeros jesuitas, y finalmente al renacimiento "tomista" del siglo XIX lanzado por el Papa León XIII (homónimo del Papa actual), cuya encíclica pionera, Rerum Novarum ("Derechos y Deberes del Capital y el Trabajo"), reconcilió a la Iglesia con la modernidad.

Fue esta tradición la que estuvo detrás del concepto de "derechos humanos" del filósofo francés Jacques Maritain en la década de 1940, y en ningún lugar se leyó más ampliamente a Maritain que en la América de habla hispana. Entre sus discípulos más famosos se encontraba Rafael Caldera, futuro presidente de Venezuela (1969-74, 1994-99) y fundador de un movimiento político latinoamericano que sirvió de puente para los anticomunistas con base en Europa y Estados Unidos.

Este fue el soft power de la Guerra Fría en su máxima expresión. Durante décadas, Caracas, la capital de Venezuela, fue conocida como el "París de Sudamérica" – mucho antes de que Buenos Aires se promocionara como tal. Mantuvo este estatus hasta que los precios del petróleo cayeron en la década de 1980, colapsando la economía venezolana y dotando de legitimidad popular a las fuerzas rebeldes de Hugo Chávez. La muerte de Chávez trajo entonces la sucesión de Maduro y su régimen distópico.

En una cláusula fundamental de su manifiesto, la palabra en español de Machado, "persona", se ha traducido al inglés como "individual". Pero esto es una mala traducción. La redacción correcta debería ser: "Que la dignidad sirva como fuerza motriz... que fomente el desarrollo completo de cada persona". En el pensamiento político y social católico, una "persona" es un ser humano dotado de dignidad hecho a imagen de Dios, mientras que un "individuo" está despojado de lazos con la comunidad o la nación.

Esto no es un juego de palabras pedante, sino una diferencia filosófica fundamental. Machado puede proponer privatizar activos venezolanos en manos del Estado por valor de $1.7 billones, pero su discurso sobre los derechos de propiedad es un guiño a Aquino y Maritain, no a Friedrich von Hayek o Milton Friedman, y mucho menos a Trump.

El manifiesto de Machado utiliza precisamente la misma estrategia que convirtió a la Alemania Occidental post-nazi en una autodenominada economía social de mercado que conjugó el mercado con el corporativismo de raíces locales. Muchos de los líderes de la posguerra de Alemania se llamaron a sí mismos "Demócratas Cristianos", y el hombre a cargo en Berlín hoy, el Canciller Friedrich Merz, lidera un partido llamado Unión Demócrata Cristiana.

Dadas unas convicciones políticas y filosóficas tan profundas, la complacencia de Machado con Trump no debería considerarse ni remotamente como algo que la defina. En la década de 1960, Alemania Occidental invirtió enormes sumas en América Latina con la esperanza de formar una generación de políticos católicos anticomunistas que se opondrían a los intereses soviéticos sin rendirse a la política exterior estadounidense. El mandato de Caldera como presidente demócrata cristiano casi cumplió este sueño en la década de 1970, solo para ser revertido por su sucesor populista de uniforme caqui, Chávez.

No obstante, con la nueva caída de los precios del petróleo en 2025, Machado, que lleva un rosario – si finalmente es instalada en el poder – podría triunfar donde Caldera fracasó. Su ascenso es una señal clara de que el catolicismo está recuperando relevancia tras décadas de supresión por parte de Chávez y Maduro. En octubre, el Papa León XIV anunció la canonización de los primeros santos venezolanos, lo que desató una celebración nacional de la que Maduro cínicamente intentó atribuirse el mérito.

En todo el espectro político estadounidense, muy pocas personas comprenden lo importante que ha sido el pensamiento católico en la configuración de la derecha latinoamericana. Si tiene éxito, la mujer que busca reclamar la idea de un "partido del pueblo" a la izquierda venezolana podría encontrar aliados ideológicos más cercanos no en Washington, sino en Berlín, París, Varsovia y Roma. Y quizás el Papa León XIV ya vea en su movimiento lo que el Papa Juan Pablo II vio en las protestas de Solidaridad que derribaron el dominio comunista en Polonia: una verdadera revolución de la dignidad personal.

