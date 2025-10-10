Activista venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz

La venezolana María Corina Machado, reconocida dirigente política y referente de la oposición, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La la líder opositora en Venezuela recibió el premio valorado en 11 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares) “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según expresó el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, en un comunicado el viernes.

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de Paz

Los premios anuales por logros en física, química, medicina, paz y literatura se establecieron en el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, fallecido en 1896. Posteriormente, el premio en ciencias económicas fue añadido por el Banco Central de Suecia en 1968.

El Comité Noruego del Nobel remarcó el "incansable trabajo" de Machado en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela.

Si bien los Premios Nobel también han generado controversia en el pasado, la decisión de este año se ha caracterizado por una campaña agresiva y sin precedentes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración, quienes intentaron para asegurarse el premio.