Las obras de László Krasznahorkai, el Nobel de Literatura 2025, que se consiguen en las librerías locales

El escritor húngaro László Krasznahorkai, distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2025 “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, tiene una extensa producción, pero no todo se consigue en español. La buena noticia es que algunas de sus novelas se consiguen en librerías locales.

Krasznahorkai publicó 22 libros, entre novelas, relatos y ensayos breves, de ellos la mitad fue traducida al español y de ellos apenas cinco se consiguen actualmente en la Argentina: El barón Wenckheim vuelve a casa (Acantilado), Tango satánico (Acantilado), Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (Sigilo), El último lobo (Sigilo) y Relaciones misericordiosas (Acantilado).

El barón Wenckheim vuelve a casa

Al sentir próxima la muerte, el barón Béla Wenckheim, que ha pasado buena parte de su vida exiliado en Argentina, decide regresar a su Hungría natal con la esperanza de reencontrarse con su amor de adolescencia. Pero su retorno siembra la confusión en el pueblo, muchos de cuyos habitantes lo reciben como a un rico benefactor capaz de salvarlos de la fatalidad, cuando en realidad ha dilapidado su fortuna en los casinos de Buenos Aires. Una novela coral y apocalíptica que muchos han considerado la obra maestra de Krasznahorkai.

Relaciones misericordiosas

En los ocho relatos que integran este volumen, Krasznahorkai deslumbra con su sagacidad y sentido del humor. Ya se trate de la venganza ejercida por un cazador sobre sus vecinos, del exilio de ciudadanos condenados a embarcar en un navío bajo la vigilancia de milicias armadas o de los intentos de un enigmático personaje de evadir a sus perseguidores, el ingenio del narrador húngaro brilla con intensidad. La interrogación sobre las ilusiones, la perfidia, la traición y la desconfianza humanas que atraviesa estos relatos hace de ellos una síntesis perfecta de los motivos que animan el conjunto de su magistral obra.

Tango satánico

En una remota región rural de Hungría azotada por el viento y la incesante lluvia, unos pocos miembros de una fallida cooperativa agrícola llevan una vida anodina en un pueblo ya casi fantasmal mientras aguardan impotentes a que un milagro les devuelva el futuro. Hasta que un día reciben la noticia de que, en la carretera que conduce a la aldea, se ha avistado al astuto y carismático Irimiás, desaparecido años atrás y al que daban por muerto. Su simple reaparición infundirá esperanzas en la pequeña comunidad de vecinos, pero también les revelará aspectos que tal vez habrían preferido ignorar.

El último lobo

En un bar de Berlín, un filósofo le cuenta a un barman húngaro las peripecias de su viaje a Extremadura, España, invitado por una misteriosa fundación para que conozca la región y escriba sobre ella. El filósofo recibe dinero, un pasaje de avión, un chofer personal y la asistencia de una intérprete que lo ayudará a comunicarse. Aunque cree que la invitación es un malentendido, acepta, sin tener claro sobre qué va a escribir. Apenas llega, se obsesiona con la historia de la muerte del último lobo extremeño y emprende una investigación que se convertirá en una experiencia transfiguradora.

Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río

El nieto del príncipe Genji llega a un monasterio budista abandonado al sur de Kioto. El hombre, que vive fuera del espacio y el tiempo, deambula por el sitio buscando un jardín secreto que ha conocido por un libro: el lugar más simple y perfecto donde se expresa el orden del mundo. El recorrido por patios, santuarios y jardines abre la mirada a las apariciones: el viento, un ginkgo, un perro, las aves, las pagodas y terrazas, pero también la matemática, el dolor, el tiempo.



