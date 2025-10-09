Nobel de Literatura 2025: Laszlo Krasznahorkai, "maestro del apocalipsis"

El premio Nobel de Literatura fue concedido este jueves al escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, uno de los más importantes del país y conocido por explorar en su obra temas como el pasado comunista y la melancolía. El autor, de 71 años, fue galardonado "por su obra fascinante y visionaria que, en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Krasznahorkai es "un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco", añadió en un comunicado el Comité Nobel.

"Pero tiene más recursos, y también mira hacia el Este al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado", continuó la Academia Sueca.

Su primera novela, Tango satánico, escrita en 1985 y publicada en español por la editorial Acantilado, explora los temas de la distopía posmoderna y la melancolía, y lo dio a conocer en Hungría. Sigue siendo su obra más famosa. La novela cuenta la vida en un pueblo en decadencia de la Hungría comunista a través de 12 capítulos, cada uno compuesto por un solo párrafo de una gran extensión.

Krasznahorkai era uno de los autores nombrado en las casas de apuestas para el galardón de Literatura, el cuarto de la semana de los Nobel. El premio fue otorgado el año pasado a la surcoreana Han Kang, la primera mujer asiática en ganar el Nobel.

Segundo escritor Nobel de Hungría

Krasznahorkai es el segundo escritor húngaro en recibir el premio después de que la academia galardonara en 2002 a Imre Kertesz, fallecido en marzo de 2016.

Difícil y exigente, el estilo del autor ha sido descrito por él mismo como "la realidad examinada hasta la locura". Su predilección por las frases largas y los escasos saltos de párrafo también le valieron al escritor el calificativo de "obsesivo".

Entre sus obras destacan Melancolía de la resistencia (1989), que también tiene lugar en un lugar desolado de la era comunista, y Guerra y guerra (1999).

Comparado con el escritor irlandés Samuel Beckett y con el ruso Fiódor Dostoyevski, Krasznahorkai fue calificado por la crítica estadounidense Susan Sontag como "el maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis, que inspira comparaciones con Gogol y Melville".

Durante mucho tiempo, la Academia fue blanco de críticas por la sobrerrepresentación de hombres blancos occidentales entre sus galardonados. Desde que se otorgó el premio por primera vez en 1901, solo 18 de los 122 galardonados han sido mujeres, por ejemplo.

La Academia, sin embargo, realizó importantes reformas desde el #MeToo de 2018 y se comprometió a otorgar un premio literario más global y equitativo en materia de género.

El ganador recibe un cheque de 11 millones de coronas suecas, el equivalente a un millón de dólares.

Krasznahorkai recibirá su distinción de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio Alfred Nobel.



*Con información de AFP