Anunciaron el premio Nobel de Literatura: fue para el húngaro Laszlo Krasznahorkai

El premio Nobel de Literatura fue concedido este jueves al escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, de 71 años. El autor fue galardonado "por su obra fascinante y visionaria que, en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", según explicó el jurado.



László Krasznahorkai fue elegido por diferentes razones, para el Comité Nobel, el escritor “mira hacia Oriente con un tono más contemplativo y refinado y el resultado es una serie de obras inspiradas en las profundas impresiones que le dejaron sus viajes a China y Japón”.

Nacido en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía, el autor se basó en esta zona rural remota para su primera novela Sátántangó, publicada en 1985 (Satantango, 2012), que fue un éxito literario en Hungría y la obra que lo impulsó.

Esta obra cuenta la historia de un grupo de residentes desamparados en una granja colectiva abandonada en la campiña húngara justo antes de la caída del comunismo. Allí reina el silencio y la expectación, hasta que el carismático Irimiás y su compinche Petrina, a quienes todos creían muertos, aparecen repentinamente en escena. Todos en la novela esperan un milagro, una esperanza que desde el principio se ve afectada por el lema kafkiano introductorio: "En ese caso, me perderé el milagro por esperarlo". La novela fue llevada al cine en 1994 en colaboración con el director Béla Tarr.

Para Susan Sontag Krasznahorkai es el "maestro del apocalipsis" de la literatura contemporánea, una opinión a la que llegó tras leer su segundo libro, Az ellenállás melankóliája (1989; La melancolía de la resistencia, 1998). Esta se ubica en un pequeño pueblo húngaro enclavado en un valle de los Cárpatos, donde llega un circo fantasmal, cuya principal atracción es el cadáver de una ballena gigante. Este misterioso y amenazante espectáculo desencadena fuerzas extremas, propiciando la propagación de la violencia y el vandalismo. Mientras tanto, la incapacidad de los militares para evitar la anarquía crea la posibilidad de un golpe dictatorial. Empleando escenas oníricas y caracterizaciones grotescas, László Krasznahorkai retrata magistralmente la brutal lucha entre el orden y el desorden. Nadie escapa a los efectos del terror.

En la novela Háború és háború (1999; War & War, 2006), Krasznahorkai incluye un personaje que va de Hungría a Nueva York y en ella comienza a solidificarse un tipo de sintaxis fluida con oraciones largas y sinuosas sin puntos que se ha convertido en su sello distintivo.

Guerra y Guerra, en su vibrante picaresca, anticipa la gran novela Báró Wenckheim hazatér (2016; El regreso del barón Wenckheim, 2019), aquí, recrea a un personaje de Dostoyevsky que se reencarna en el barón, perdidamente enamorado de su adicción al juego. Arruinado, regresa a Hungría tras pasar muchos años exiliado en Argentina. Espera reencontrarse con su amor de la infancia, a quien no puede olvidar. Desafortunadamente, en el transcurso de su viaje, pone su vida en manos del traicionero Dante, un sinvergüenza presentado como una versión sórdida de Sancho Panza. El clímax de la novela, que en muchos sentidos es su momento cómico más destacado, es la alegre recepción que la comunidad local le ofrece al barón, algo que el melancólico protagonista intenta evitar a toda costa.

Herscht 07769: Florian Herscht Bach- regénye (2021; Herscht 07769: A Novel, 2024) es un retrato creíble de un pequeño pueblo contemporáneo de Turingia, Alemania, quese ve afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados. Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro, escrito de una sola vez, sobre la violencia y la belleza, imposiblemente unidas.

Sus viajes a China y Japón

El escritor posará su mirada hacia Oriente, adoptando un tono más contemplativo y calibrado. El resultado es una serie de obras inspiradas en las profundas impresiones que le dejaron sus viajes a China y Japón. Su novela de 2003 Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Una montaña al norte, un lago al sur, caminos al oeste, un río al este, 2022) es un relato misterioso con poderosas secciones líricas que se desarrolla al sureste de Kioto. La obra tiene la sensación de un preludio a la rica Seiobo járt odalent (2008; Seiobo There Below, 2013), una colección de diecisiete historias organizadas en una secuencia de Fibonacci sobre el papel de la belleza y la creación artística en un mundo de ceguera e impermanencia. Junto con su quinteto de epopeyas, representa la obra principal de Krasznahorkai. Particularmente inolvidable es su escena inicial, en la que una garza blanca como la nieve permanece inmóvil en medio del río Kamo en Kioto, esperando a su víctima en los remolinos. Invisible para la multitud que pasa, el ave se convierte en una imagen elusiva de la situación particular del artista.