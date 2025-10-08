El premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles al japonés Susumu Kitagawa, el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y el británico Richard Robson, gracias a su trabajo en el desarrollo de las estructuras metalorgánicas.

Según destacaron desde la Real Academia, los descubrimientos de los tres investigadores premiados, que implican el desarrollo de estructuras metal-orgánicas, le brindaron a los químicos nuevas oportunidades para resolver varios de los retos actuales, permitiendo crear numerosas estructuras metal-orgánicas diferentes y funcionales.

"Estas construcciones, denominadas estructuras metalorgánicas, pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas", remarcó el Comité del Nobel

El jurado encargado de otorgar el galardón sostuvo que los tres investigadores "han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular", al mismo tiempo que "han creado construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos".

En la actualidad, para aprovechar los beneficios de los materiales MOF, muchas empresas están invirtiendo en su producción en masa y comercialización. En este escenario, por ejemplo, la industria electrónica puede utilizar materiales MOF para contener algunos de los gases tóxicos que permiten la producción de semiconductores.

Algunos otros materiales MOF pueden, por ejemplo, descomponer gases nocivos, mientras que otras empresas los están probando para realizar tareas como la captura del dióxido de carbono de las fábricas y las centrales eléctricas, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este contexto, donde las estructuras metal-orgánicas podrían volverse el material del siglo XXI, Yaghi creó un MOF estable que puede ser modificado a través de un diseño racional; Kitagawa demostró que los gases pueden entrar y salir de las construcciones y Robson en 1989 probó utilizar las propiedades inherentes de los átomos de una nueva forma, combinando iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos, formando un cristal similar a un diamante, con innumerables cavidades.

Hasta el momento, entre 1901 y 2024, se concedieron 116 premios de Química a 195 personas. En último galardón del área fue entregado a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper, por descubrir potentes técnicas para descifrar e incluso diseñar nuevas proteínas mediante tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

