Tribunal cordobés rechazó recurso realizado con inteligencia artificial porque generó “alucinaciones”

La Cámara de Apelaciones en la Civil y Comercial de 5° nominación de Córdoba rechazó un recurso hecho con inteligencia artificial porque generó “alucinaciones”.

El caso fue comentado en las redes sociales por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian citando un fallo publicado por el portal ElDial.com

Inteligencia Artificial

El funcionario judicial explicó que “el recurso de casación no fue concedido” y que entre los “fundamentos” se mencionó que “en los repertorios y motores de búsqueda de Internet y en la Biblioteca de este Poder Judicial, no existe ningún antecedente de los fallos individualizados en el recurso”.

“El beneficio de la duda (error por el mal uso de la IA) en la etapa inicial de aprendizaje y adaptación a estas nuevas tecnologías, no atenúa ni exime de la responsabilidad profesional comprometida”, agregó Hairabedian.

Además el fallo señaló que ”los deberes de diligencia, probidad y lealtad que enmarcan la buena fe que debe regir la conducta en el ejercicio de la abogacía (art. 83 CPCC), no admiten dispensa por el mal uso de la utilización de una herramienta tecnológica”.

“Alucinaciones” de la IA

“Estos sistemas son propensos a generar las denominadas ´alucinaciones´; es decir, información verosímil en su formato pero fáctica o jurídicamente inexistente, como se infiere de lo ocurrido”, precisó en una extensa publicación de la red social “X”.

Así “el principio de ´reserva de humanidad´, garantiza que la IA sea un soporte y no un reemplazo del juicio profesional, siendo el abogado el responsable final por el contenido de las presentaciones que realiza en los procesos judiciales”.

“Ninguna presentación judicial puede estar fundada en citas falsas o erróneas que comprometan la credibilidad y solidez de la pretensión o defensa hecha valer porque, en definitiva, perjudica a la parte”, prosigue la argumentación.

Por último se instó “al abogado a corroborar las citas o reseñas de fallos de sus presentaciones y en su caso, adoptar un uso ético y responsable de las herramientas de IA, corroborando diligentemente toda fuente que invoque”.

El fallo completo puede consultarse en: elDial.com - AAEBB1.