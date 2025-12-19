Córdoba: una pelea a la salida de una fiesta terminó con una joven apuñalada

Una adolescente de 15 años fue apuñalada en el pecho durante una pelea a la salida de una fiesta en Villa San Nicolás, Córdoba, y debió ser operada de urgencia tras sufrir la perforación de un pulmón. El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado, quedó registrado en video y generó conmoción en la comunidad por el nivel de violencia.

Asueto y receso en Córdoba: qué servicios funcionarán y cuáles no durante fin de año y enero

Según el testimonio de la víctima, el conflicto se originó al finalizar una fiesta a la que ambas jóvenes habían asistido. “Estaba en una fiesta, ella también, pero hubo cero contacto. A la salida empezó a gritar que quería pelear mano a mano conmigo”, relató la adolescente en diálogo con el programa Arriba Córdoba. La discusión escaló rápidamente y derivó en una pelea física.

En medio de forcejeos, golpes y empujones, la joven cayó al piso. Fue entonces cuando recibió una puñalada en el tórax. “Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala”, contó la víctima. Tras el ataque, distintos grupos comenzaron a enfrentarse hasta que lograron separar a la agresora.

La herida fue de extrema gravedad. El cuchillo perforó uno de los pulmones y una parte quedó alojada en el cuerpo de la adolescente. “Me quedó parte del cuchillo adentro. El lunes fue el peor día, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien”, relató. La joven permaneció internada durante tres días y fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.

Descubrimiento en las sierras de Córdoba: un fragmento óseo de 100 millones de años sorprende a los científicos

Actualmente, la víctima se encuentra estable y fuera de peligro, aunque aún atraviesa el proceso de recuperación física y emocional. El impacto del ataque dejó secuelas y un profundo temor en su entorno familiar.

"Tenia una parte del cuchillo adentro"

La madre de la adolescente expresó su conmoción por lo ocurrido. “Cuando me llamaron no lo podía creer. Gracias a Dios la tengo con vida, tenía siete centímetros de cuchillo adentro”, señaló. También manifestó el dolor y la angustia que atravesó la familia durante la internación.

Final Four: la Liga Femenina de Básquetbol se define en Córdoba

Tras el alta médica, la situación se agravó por nuevas amenazas. La madre denunció que recibió mensajes intimidatorios por parte de allegados a la agresora. “La hermana de la agresora me escribió amenazándome y me dijo que a mi hija no le había bastado la puñalada”, afirmó. Además, aseguró que nunca recibió un pedido de disculpas ni un contacto para conocer el estado de salud de la joven.

La agresora, que también es menor de edad, permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial. La familia de la víctima reclama que la Justicia actúe. “Espero que la justicia haga algo, aunque sea menor”, expresó la madre.