Descubrimiento en las sierras de Córdoba: un fragmento óseo de 100 millones de años sorprende a los científicos

Córdoba acaba de incorporar una pieza inédita a su patrimonio natural. En afloramientos rocosos del norte provincial, fue identificado un fragmento óseo de vertebrado con una antigüedad estimada superior a los 100 millones de años, correspondiente al período Cretácico. Se trata del registro más antiguo de este tipo hallado hasta ahora en la provincia.

El descubrimiento se produjo de manera fortuita durante una actividad académica, cuando estudiantes que participaban de una recorrida de campo detectaron el material y dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió preservar el fósil y activar los protocolos legales vigentes.

Patrimonio, ciencia y articulación institucional

En diálogo con CBA24N, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, destacó la relevancia del hallazgo y remarcó que, por mandato legal, la Provincia tiene la responsabilidad de garantizar el resguardo, la preservación, la investigación y la difusión de este tipo de bienes patrimoniales.

En ese sentido, cabe resaltar la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y el CICTERRA.

El fósil más antiguo encontrado en la provincia

Desde el ámbito científico, el director del CICTERRA, Marcelo Carrera, explicó también a CBA24N que el material recuperado corresponde a un fragmento de hueso de un vertebrado procedente de rocas sedimentarias mesozoicas de la zona de Copacabana y Ongamira. Según detalló, se trata del primer registro fósil corporal asociado a estas formaciones en Córdoba.

Carrera indicó que el resto pertenece a la última etapa del Mesozoico y que su antigüedad se ubica en torno a los 100 millones de años, lo que lo convierte en el hueso más antiguo hallado hasta ahora en la provincia.

Un hallazgo inesperado

También en diálogo con CBA24N, el investigador del CONICET Marcos Becerra relató que el descubrimiento fue completamente casual. Según explicó, los estudiantes se encontraban recorriendo afloramientos del Cretácico en el marco de una escuela de campo cuando uno de ellos detectó el fragmento óseo y dio aviso.

Becerra remarcó que la zona no contaba hasta el momento con registros de restos óseos de vertebrados de esa antigüedad, por lo que el hallazgo resultó inesperado y altamente significativo. De pasar de no tener ningún registro, Córdoba ahora cuenta con un material que abre múltiples líneas de investigación.

Más allá del valor del fragmento recuperado, el descubrimiento impulsa nuevas expectativas científicas. La región donde fue hallado se perfila como un área clave para futuras exploraciones, con el objetivo de comprender cómo era el ambiente y el clima de Córdoba durante la era de los dinosaurios.