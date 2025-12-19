Dormir con calor en Córdoba ya no es una excepción: un estudio alerta por el aumento térmico

Córdoba registra un aumento sostenido de la temperatura desde hace casi dos décadas debido al avance de la isla de calor urbano, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. El trabajo, que analiza el período comprendido entre 2003 y 2022, fue publicado en la revista científica The Journal of Climate Change and Health. El informe advierte que el calentamiento es más marcado durante la noche y que el fenómeno impacta de manera directa sobre la mayoría de los habitantes de la ciudad.

La isla de calor urbano es un fenómeno que se produce cuando las zonas densamente edificadas presentan temperaturas más elevadas que las áreas rurales cercanas. La concentración de edificios, asfalto y cemento, sumada al tráfico vehicular, el uso de aires acondicionados y la menor presencia de vegetación, favorece la acumulación de calor solar y dificulta el enfriamiento nocturno.

El estudio fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de la UNC a partir del análisis de imágenes satelitales y mediciones en territorio. Esta metodología permitió reconstruir la dinámica espacial y temporal de la temperatura en distintos sectores de la ciudad a lo largo de los últimos 19 años.

Los resultados indican que entre 2003 y 2022 la mayoría de las áreas urbanas de Córdoba experimentaron incrementos significativos del efecto isla de calor. El 44,8% de los sitios analizados presentó aumentos térmicos durante la noche, mientras que un 12,8% registró incrementos tanto diurnos como nocturnos. El patrón predominante es un calentamiento nocturno constante, acompañado de variaciones estacionales durante el día.

Las zonas más críticas se concentran en el centro y el noroeste de la ciudad, donde el aumento de temperatura se registra tanto de día como de noche. En otras áreas, el incremento térmico se manifiesta principalmente durante la noche. Según el mapa elaborado por el equipo científico, estas diferencias se explican por la densidad edilicia y la escasa cobertura vegetal.

"Calentamiento nocturno generalizado"

En diálogo con UNCiencia, la investigadora María Lila Asar, segunda autora del trabajo e integrante del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, señaló que la tendencia más marcada es el calentamiento nocturno generalizado. “El aumento promedio es de 1,01 grados en la ciudad, mientras que las zonas rurales se enfriaron 1,23 grados debido a la irrigación de cultivos, lo que amplió la brecha térmica”, explicó.

En el mapa se marca con rojo las zonas de la ciudad donde hubo aumentos constantes de temperatura durante el día y la noche. Esta zonas son “críticas” y se ubican en centro y noroeste. En azul se marcan las zonas donde el incremento de la temperatura por efecto de la ICU se dio solo por la noche.

Asar indicó además que el calentamiento es más intenso en sectores con alta densidad de edificios. En ese sentido, destacó el rol de la vegetación leñosa como un factor clave para mitigar el calor. Los árboles y arbustos generan enfriamiento y reducen de manera significativa el impacto de la isla de calor urbano.

El informe concluye que el 89% de la población de Córdoba está expuesta al aumento del calor nocturno. Más de un tercio de los habitantes sufre temperaturas elevadas tanto de día como de noche, incluyendo una proporción considerable de hogares con necesidades básicas insatisfechas.

La comparación entre zonas urbanas y rurales evidencia con claridad el fenómeno. Durante las noches de diciembre, la temperatura promedio en áreas rurales ronda los 16 grados, mientras que en sectores altamente urbanizados supera los 22 grados, con una diferencia cercana a los seis grados.

Consecuencias

Las consecuencias del avance de la isla de calor urbano son múltiples. El estudio advierte que el aumento sostenido de la temperatura favorece la presencia de mosquitos vectores de enfermedades, como el Aedes aegypti, y provoca un mayor estrés hídrico en la vegetación urbana debido al incremento de la evapotranspiración.

En relación con la salud humana, Asar explicó que para un descanso adecuado la temperatura ambiente debe descender por debajo de los 25 grados. “Con el efecto de la isla de calor, la ciudad no logra enfriarse lo suficiente durante la noche”, afirmó. Además, señaló que las olas de calor intensifican los malestares asociados a las altas temperaturas.

El cambio climático agrava este escenario. Según la investigadora, existe un riesgo real para la salud de la población, ya que podrían alterarse los patrones de lluvia y aumentar la frecuencia de eventos extremos, lo que reforzaría aún más el efecto de la isla de calor urbano.

Si bien resulta complejo separar el impacto del calentamiento global del generado por la urbanización, el estudio subraya la necesidad de implementar políticas de mitigación. Para Asar, una de las estrategias más efectivas es incrementar la vegetación urbana. “Hay que plantar mucho más, especialmente árboles y arbustos autóctonos, que brindan sombra y son resistentes a las condiciones climáticas de Córdoba”, concluyó.