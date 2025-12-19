RAM abre sus primeras “Ram House” en el país y Córdoba suma una concesionaria exclusiva

Ram dio este jueves un nuevo paso en su estrategia comercial en Argentina con la inauguración de las dos primeras “Ram House”, un formato de concesionaria exclusiva que busca reforzar el posicionamiento de la marca dentro del segmento de pick-ups. Una de las aperturas se concretó en la ciudad de Córdoba, de la mano del concesionario Vespasiani, mientras que la otra funciona en el complejo Car One, en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

La llegada de este nuevo concepto coincide con otro hito para la marca: el lanzamiento de la nueva Ram Dakota, la primera pick-up Ram fabricada en Argentina. La combinación de ambos movimientos marca una etapa de mayor presencia local para la firma, que hasta ahora había operado con puntos de venta integrados dentro de concesionarios multimarcas.

Desde la compañía explican que las Ram House no son solo un cambio estético, sino una redefinición de la experiencia comercial. Se trata de “stores insignia” pensadas para concentrar toda la oferta de la marca en un solo espacio, desde la exhibición de vehículos hasta la posventa, los accesorios y una línea de productos de indumentaria y lifestyle vinculados al universo Ram.

En Córdoba, la apertura tiene un peso particular. El mercado provincial es uno de los más relevantes del interior del país para el segmento de pick-ups, tanto por el perfil productivo de la región como por la demanda de vehículos de trabajo y uso mixto. La alianza con Vespasiani apunta a capitalizar ese escenario, con una concesionaria dedicada exclusivamente a la marca.

El diseño de las Ram House se apoya en una arquitectura inspirada en los graneros rurales estadounidenses, reinterpretada en clave contemporánea. Madera, cuero y metal son los materiales predominantes en espacios que buscan transmitir robustez y funcionalidad, en línea con la identidad histórica de la marca. La idea, según detallaron desde Ram, es que el cliente no solo vea el producto, sino que recorra un entorno que refleje los valores asociados a las pick-ups de la firma.

Desde Stellantis, grupo que controla la marca, subrayan que la apertura de estos espacios responde a una estrategia de largo plazo. Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, señaló que el desembarco de las Ram House en el país forma parte de una apuesta por “ofrecer experiencias diferenciales”, alineadas con el posicionamiento de la marca en el segmento premium de las pick-ups.

Nueva Ram Dakota

El lanzamiento de la nueva Ram Dakota refuerza esa estrategia. Fabricada en Argentina, la camioneta representa el regreso de un nombre histórico para la marca, ahora adaptado a las demandas del mercado local y regional. La producción nacional le permite a Ram ganar competitividad en precios, mejorar los tiempos de entrega y consolidar una propuesta orientada tanto al trabajo como al uso recreativo.

Según explicaron desde la compañía, la Dakota fue desarrollada para cubrir un espacio intermedio dentro del segmento, con foco en versatilidad, tecnología y desempeño. En ese sentido, la presentación del modelo dentro del marco de las nuevas Ram House busca darle visibilidad en un entorno controlado, donde la marca puede comunicar de manera directa sus atributos y diferenciales.

Además de la venta de vehículos, las Ram House funcionan como concesionarios integrales. Incluyen servicios de posventa, mantenimiento especializado y la oferta de accesorios originales Mopar, un aspecto clave para un público que suele personalizar sus unidades de acuerdo con necesidades específicas de uso. A esto se suma un espacio dedicado a la Ram Store, con productos que apuntan a reforzar el vínculo entre la marca y sus clientes más fieles.

Para Córdoba, la apertura se inscribe en un contexto de fuerte competencia entre marcas por captar al cliente de pick-ups, uno de los segmentos más dinámicos del mercado automotor argentino. La presencia de una concesionaria exclusiva de Ram suma una nueva variable a ese escenario, con una propuesta que combina producto, experiencia y servicio.

Con estas inauguraciones, Ram inicia una etapa de expansión de su red bajo este nuevo formato. Si bien por ahora son solo dos puntos en el país, desde la empresa no descartan replicar el modelo en otras plazas estratégicas a medida que el mercado acompañe.

La combinación entre producción nacional, nuevos puntos de venta exclusivos y una estrategia de marca más visible en el interior del país marca un cambio en la forma en que Ram busca posicionarse en Argentina. Córdoba, con la apertura junto a Vespasiani, se convierte así en una de las primeras vidrieras de esa nueva etapa.