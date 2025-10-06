Dos científicos estadounidenses y uno japonés, premiados por sus estudios sobre tolerancia inmunológica periférica

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario, anunció este lunes el jurado de estos galardones.

Los tres fueron distinguidos por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica". "Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes", explicó el jurado.

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

