Quiénes fueron los últimos 5 ganadores del Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura estuvo representado en los últimos cuatro años por una escritora originaria de Corea del Sur en 2024, por un dramaturgo noruego en el año 2023, por un catedrática y profesora de letras en 2022, y un novelista tanzano en 2021. Por último, en la actualidad, el guionista húngaro László Krasznahorkai es el vigente laureado en reconocimiento a “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Se ha celebrado la ceremonia en 118 ocasiones, cuatro han sido compartidos, uno fue entregado de forma póstuma y dos galardones fueron concedidos, pero rechazados por los autores elegidos, de acuerdo al sitio web oficial.

Nobel de Literatura 2025: Laszlo Krasznahorkai, "maestro del apocalipsis"

La academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura a la articulista surcoreana, Han Kang en 2024 por su confrontación de “traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Escritora y nobel surcoreana en 2024, Han Kang

Los cuentos cortos y los poemas de su autoría, ganaron la atención de la crítica y del público en general, especialmente ,como lo destaca la Academia Sueca, por la amplitud de géneros y temas que aborda en sus obras.

En su último trabajo, “Lecciones de griego”, publicado en 2023, Han explora la relación de un profesor de griego que está perdiendo la vista y una mujer que ha perdido su capacidad de hablar.

“De sus respectivos defectos surge una frágil historia de amor. El libro es una hermosa meditación sobre la pérdida, la intimidad y las condiciones últimas del lenguaje”, señaló la Academia Sueca

Presidente del comité del Premio Nobel de Literatura: “Fosse mezcla el arraigo en el lenguaje y la naturaleza de su origen noruego con técnicas del modernismo”.

Dos años atrás, el dramaturgo oriundo de Noruega, Jon Fosse recibió el galardón en 2023 y cuenta en su haber con una obra vasta, y gran parte no se encuentra traducida al castellano, en la que se cuentan obras de teatro, su género más popular, pero también novelas, poemarios, libros para niños, traducciones y ensayos.

Dramaturgo noruego, Jon Fosse

Al momento de sintetizar los merecimientos que le valieron el Premio Nobel de Literatura, el presidente del comité del Premio Nobel de Literatura, Anders Olsson, destacó su estilo: “Fosse mezcla el arraigo en el lenguaje y la naturaleza de su origen noruego con técnicas artísticas del modernismo”.

Su trabajo “toca los sentimientos humanos más profundos, como la ansiedad, la inseguridad y las preguntas sobre la vida y la muerte”, continuó Olsson.

En 2022, el Premio Nobel de Literatura se le otorgó a la primer mujer francesa, Annie Ernaux

La escritora francesa Annie Ernaux ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura 2022 por “el valor y la agudeza clínica” de sus libros, en gran parte autobiográficos, que examinan la memoria personal y la desigualdad social.

Al explicar su elección, la Academia Sueca dijo que Ernaux, de 82 años, “examina de forma coherente y desde diferentes ángulos una vida marcada por fuertes disparidades de género, lengua y clase”.

Annie Ernaux , escritora y primer mujer francesa en ganar el Premio Nobel de Literatura

Ernaux, se convirtió en la primera mujer francesa en ganar el premio de literatura, al que la escritora calificó como “ganar una responsabilidad”.

La distinción literaria en el año 2021 fue para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah. El escritor fue distinguido por su conmovedora descripción de “los efectos del colonialismo en África”, fundamentó la Academia Sueca.

La elección de Gurnah causó sorpresa por haber sido, tal vez, el menos resonante de los nombres que habían trascendido para recibir el máximo galardón internacional a las letras.Es autor de diez novelas, la mayoría de las cuales relatan el drama humanitario y cultural de quienes huyen de sus países por las hambrunas y guerras. Un drama que él vivió en carne propia.

Los títulos más resonantes de su obra son “Paradise” (1994), nominada al Booker Prize y al Whitebread Prize; “By the Sea” (2001) y “Desertion” (2005). Su último título fue “Gravel Heart”, que se publicó en 2017.

