Desde que Alfred Nobel dispuso en su testamento que parte de su fortuna se dedicara a premiar los logros más sublimes de la humanidad, los Premios Nobel han combinado prestigio simbólico con una recompensa económica concreta. Con el paso del tiempo esta cuantía ha variado, pues depende del rendimiento del fondo hereditario y de la prudencia financiera ejercida por la Fundación Nobel.

Las cifras oficiales para 2025 confirman que la dotación de cada premio completo se ha fijado en 11.000.000 coronas suecas, equivalente a unos 1.000.000 de euros. Este importe es válido para cada categoría en la que se entregue un único premio completo. En los casos en que el galardón se comparte entre dos o tres laureados, la cifra se reparte proporcionalmente.

La decisión de fijar 11 millones de coronas responde, al menos en parte, a ajustes económicos recientes: el fondo de inversión que sostiene los premios goza de buena salud, y también se tuvo en cuenta la depreciación de la moneda sueca frente a otras divisas internacionales.

¿Qué recibe realmente el ganador del Premio Nobel?

Si un premio queda individual, el beneficiario recibe el monto completo. Si lo comparten dos personas, cada una obtendrá la mitad; si son tres, la tercera parte. Sin embargo, el importe final depende de otros factores: el lugar de residencia del ganador (y la legislación fiscal aplicable), las fluctuaciones monetarias al convertir coronas suecas a euros o dólares, y los posibles costes de gestión.

En Suecia, cuando el premio lo recibe alguien que no reside allí, el importe está exento de impuestos. En otros países, sin embargo, puede aplicarse una retención fiscal dependiendo de las normas locales. Por ello, la cantidad final que llega a manos del laureado puede variar considerablemente según su nacionalidad y residencia.

Cuál es el verdadero valor del Nobel

El monto económico es solo la parte tangible de la recompensa. Ser laureado con un Premio Nobel abre puertas: mayor visibilidad internacional, acceso a financiamiento adicional para investigación, invitaciones a congresos, potenciales contratos editoriales y otros ingresos colaterales que pueden superar con creces la dotación original.

El prestigio del Nobel consolida reputaciones, convierte al galardonado en referente global y multiplica su poder de convocatoria, su red de contactos y su capacidad de influencia. Para muchos científicos, escritores o activistas, el verdadero premio es el reconocimiento mundial y la oportunidad de seguir impulsando su trabajo con más recursos.

Históricamente, la dotación del Premio Nobel ha subido y bajado dependiendo de las inversiones del capital legado por Alfred Nobel. En algunos periodos, la inflación y la depreciación de monedas hicieron necesario ajustar la cifra para mantener su valor real. El monto de 11 millones de coronas para 2025 es una de las cuantías más elevadas alcanzadas hasta la fecha.

Por ejemplo, el Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a tres investigadores que compartirán el monto total de 11 millones de coronas suecas, recibiendo cada uno una tercera parte. Lo mismo sucede con el Premio Nobel de Medicina 2025, que también fue dividido entre tres científicos. En estos casos, cada uno de ellos recibirá una suma cercana a 330.000 euros, además del diploma y la medalla de oro que acompañan el reconocimiento.