László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura y se confirmaron los pronósticos de las casas de apuestas

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue anunciado este jueves como el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, en una decisión que confirmó los pronósticos previos de las casas de apuestas europeas. En particular, la sueca Betsson, que cada año publica un ranking con los autores más probables a recibir el galardón, lo había ubicado segundo en su lista de favoritos, con una cuota de 7,00.

El primer lugar en esa lista lo ocupaba el australiano Gerald Murnane, con una cuota de 6,00, mientras que la mexicana Cristina Rivera Garza completaba el podio con 10,00.

Vale considerar que estas cuotas reflejan cuánto pagaría una apuesta de una unidad en caso de que el autor elegido fuera finalmente premiado. De esta manera, cuanto más baja la cifra, mayor la probabilidad estimada por la casa de apuestas. En ese contexto, la elección de Krasznahorkai no sorprendió a los seguidores atentos del mercado literario internacional.

"Globalmente hemos ofrecido apuestas sobre los Premios Nobel por más de una década. Las cuotas se basan parcialmente en patrones de apuestas históricos y anteriores favoritos. En muchas ocasiones el ganador estuvo entre los primeros puestos de nuestra lista, pero en muchas otras tuvimos grandes sorpresas", señaló Robin Olenius, jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group.

Y entre otras cosas agregó: "Por otro lado, la lista tiene en cuenta un balance regional. Este año tuvimos dos autores de regiones que por mucho tiempo no han dado ganadores. A veces también recibimos solicitudes de jugadores para incluir a ciertos candidatos a la lista. Otro parámetro a considerar son las cuotas que ofrecen diferentes compañías de apuestas", explicó.

Krasznahorkai es conocido por su estilo exigente y su prosa laberíntica. Su obra ha sido traducida al español y es considerada una de las más influyentes de la literatura europea contemporánea. La Academia Sueca lo distinguió “por una narrativa que empuja los límites del lenguaje y de la forma, abriendo nuevas posibilidades para la novela contemporánea”.

En la lista de candidatos de la casa de apuestas sueca también figuraban dos escritores argentinos: César Aira, con una cuota de 20,00, y Samanta Schweblin, un poco más rezagada, aunque también mencionada como posible sorpresa.

Aunque sus nombres no llegaron a los primeros puestos, su inclusión entre los candidatos refuerza el reconocimiento creciente que tiene la literatura argentina en el escenario internacional. Hasta el momento, ningún autor argentino ha recibido el Nobel de Literatura.

