Quién es María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela que ganó el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado fue galardonada por el Premio Nobel de la Paz “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

De acuerdo al Comité Noruego del Nobel, decidió que Machado sea galardonada por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En ese sentido, el comité destacó que Machado es una “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, a su vez señalaron que es “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”.

Quién es María Corina Machado, la mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz

Machado es la líder opositora al partido de Nicolás Maduro. Lidera el espacio Vente Venezuela desde mayo de 2012 e incursiona en la política venezolana hace casi 25 años. Sin embargo, se mostró por primera vez en 2002 como cofundadora de la organización no gubernamental Súmate, con el fin de promover la transparencia electoral y la participación ciudadana.

Por otro lado, es ingeniera industrial, recibida en la Universidad Católica Andrés Bello en 1989, y posteriormente se especializó en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores.

En 2010, Machado fue seleccionada como diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda para el mandato que inició en 2011. Fue la legisladora con más votos en el país y, en 2012, se postuló para las elecciones primarias presidenciales organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática.

Obtuvo el tercer puesto con 3,81% de los votos en unos comicios en los que resultó ganador Henrique Capriles con 64,33%. Además, es dueña de una escuela de negocios en Venezuela y egresada del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Machado tiene una mirada económica liberal y planteó una alternativa contraria al socialismo para Venezuela, basada en el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y el Estado de derecho.

De ese modo, aseguró su oferta como “un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela”. La líder opositora tiene como fin la estabilización fiscal y monetaria del país, fomentando un programa de inversiones públicas y privadas en infraestructura, bienes públicos, salud y educación, entre otros.

Por otro lado, se mostró a favor de un programa de privatización de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera. Otros de los objetivos de Machado al aspirar a la presidencia de Venezuela fueron disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de la clase media.

Así fue la reacción de María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana dijo estar "en shock" al conocer que fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz, según un video enviado por su equipo de prensa a la AFP.

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado, poco después de denunciar fraude electoral en la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024.