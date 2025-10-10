María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz

La ex candidata presidencial en Venezuela María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la entidad.

Tras conocerse la noticia Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato opositor en Venezuela y que se encuentra exiliado en España, celebró el premio obtenido por Machado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!”, señaló en un mensaje que difundió por la red social X.

En tanto, según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Para el jurado Machado es una “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que señaló que es “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida” y destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

Además, el Comité señaló al régimen de Nicolás Maduro al que acusó de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor González Urrutia.