Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Senado y Diputados seguirán el debate antes de fin de año

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a los senadores a reunirse el próximo viernes 26 de diciembre para debatir las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal mientras el oficialismo también espera tratar el proyecto en Diputados a partir del lunes 29.

La vicepresidenta convocó a la reunión del viernes 26 después de que La Libertad Avanza (LLA) consiguió en el Senado, junto a sus aliados, el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal, con lo cual esa iniciativa podrá debatirse junto al Presupuesto.

El oficialismo piensa en aplicar cambios en el Senado tras el duro revés en la Cámara baja, donde no pudo sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Para eso, apuesta a abrir el recinto de Diputados el 29 o 30 de diciembre a fin de reponer los artículos volteados por la oposición. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, indicaron altas fuentes del oficialismo de la Cámara baja a la agencia NA.

El Senado dictaminó a favor del proyecto Inocencia Fiscal y se debatirá el 26 de diciembre

En esa misma eventual sesión el oficialismo podría aprovechar para tratar la “Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario”, cuyo tratamiento quedó trunco en la última sesión.

Las fuentes consultadas aclararon que la posibilidad de volver a sesionar entre las fiestas, un escenario impensado hasta hace unos días, “no depende exclusivamente de La Libertad Avanza” sino de los acuerdos que se arribe en el Senado.

Efectivamente, el Senado podría aprobar la media sanción del Presupuesto tal cual llegó de Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley, o bien efectuarle modificaciones al texto que obligarían a volver a la cámara de origen en revisión. “Más allá de que la comisión de presupuesto del Senado aprobó el dictamen sin modificaciones, los senadores podrían modificarlo en el recinto”, explicaron las fuentes.

“Dada esta posibilidad, que no depende exclusivamente de LLA, la Presidencia de la cámara y el bloque LLA se preparan para eventualmente aprobar o no dichas modificaciones los días 29 y 30 del corriente mes”, sostuvieron.

El Gobierno dio dictamen en el Senado al Presupuesto 2026 como llegó de Diputados

Si se impusiera este último escenario, tampoco el oficialismo tendría garantías absolutas, ya que de mantenerse los misma paridad de fuerzas que en la sesión del miércoles pasado la oposición podrá repetir el número para insistir en la negativa al polémico artículo 75, con el que el Gobierno pretendía derogar las leyes de universidades y Discapacidad.

Aunque reponer ese artículo sea una misión compleja, hay otros artículos que incluía el capítulo 11 que podrían hipotéticamente recuperarse, como por ejemplo la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas, o el fin de la automaticidad en las actualizaciones de las prestaciones de ANSES como la AUH, Asignaciones Familiares o asignación por embarazo.

Tras hacer un balance de lo ocurrido, el oficialismo reconoce que en el caso del capítulo 11 “tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes”. El problema es que el Gobierno eligió concentrar muchas medidas en un solo capítulo, y eso condicionó a muchos diputados a votar en contra de todo el paquete.