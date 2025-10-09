El Premio Nobel de la Paz 2025 es uno de los eventos más importantes que se realizan anualmente y es entregado por el Comité Noruego del Nobel, que dará a conocer este viernes al ganador, por lo que muchas personas estarán pendientes del evento.

Una de las figuras que están en el listado del Premio Nobel de la Paz es Donald Trump, dado que fue uno de los presidentes que pudo mediar los enfrentamientos entre Hamas e Israel. Después de que ambos países llegaron a un acuerdo de paz planificado por Trump, el Premio Nobel de la Paz es tema central en todo el mundo.

El Premio Nobel es otorgado a cada persona por la ayuda e innovación que logró en un determinado campo. Las áreas en las que se entrega el premio son: fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz, que es uno de los más importantes gracias a los grupos seleccionados.

Los ganadores del Premio Nobel de la Paz reciben una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares que se otorgan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel, inventor de la dinamita.

Premio Nobel de la Paz: a qué hora ver el ganador en Argentina

El ganador del Premio Nobel de la Paz se podrá ver en los siguientes horarios, de acuerdo a cada país:

-Argentina (Buenos Aires) - 6 AM.

-Estados Unidos (Nueva York) - 5 AM.

-Estados Unidos (Costa Oeste, Los Ángeles) - 2 AM.

-México (Ciudad de México) - 4 AM.

-Chile (Santiago de Chile) - 6 AM.

-Colombia (Bogotá) - 4 AM.

Donald Trump, candidato al Nobel de la paz 2025

Quiénes son los candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz

Este 2025, el Instituto Nobel Noruego anotó un total de 338 candidatos para el Premio Nobel de la Paz, de los cuales 244 son personas y 94 organizaciones. Algunos de los candidatos que pueden recibir el galardón son los siguientes:

-Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán.

-Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni.

-Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras o la UNRWA.

-Greta Thunberg.

-Donald Trump.

En el 2024, el último ganador del Premio Nobel de la Paz fue el grupo japonés Nihon Hidankyo, de sobrevivientes del bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, por sus esfuerzos contra la proliferación de armas nucleares.

Dónde ver el Premio Nobel de la Paz en vivo

Los interesados podrán ver el evento a través del sitio web oficial de los Premios Nobel, así como en su canal de YouTube.

Por su parte, el sitio oficial indicó: “Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”.

