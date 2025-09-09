Un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg denunció haber sido alcanzado por un dron

La flotilla que zarpó con ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del martes que uno de sus barcos fue atacado por "un dron" cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona. En la flotilla viajan la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino".

La Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos "fue impactado por un dron en aguas tunecinas". Compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido. A continuación, se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona.

También subieron un video en el que se ve cómo algo cae desde el cielo sobre la nave y otro material doble con más registros del incidente. “El momento en que nuestro barco principal, que transportaba a los miembros de nuestro comité directivo, conocido como el ‘Barco Familiar’, fue alcanzado por un dron”, escribieron.

Un periodista de la AFP que llegó rápidamente a la localidad costera Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, pudo ver el barco rodeado por otras naves. El fuego que se desató ya había sido controlado. Cientos de personas acudieron al puerto de la localidad, ubicada cerca del palacio presidencial de Cartago, gritando "Palestina libre, Palestina libre".

La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, reportó daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a descarrilar (su) misión". Sin embargo, la Guardia Nacional tunecina dijo a la AFP que "ningún dron" había sido detectado tras el anuncio de la flotilla.

"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza. Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, en el que planteó la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.

Una posible agresión contra Túnez

El portavoz de la Guardia Nacional tunecina indicó inicialmente que el barco se encontraba a 80 kilómetros del puerto de Sidi Bou Said. Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino a ese asolado territorio palestino.

El activista brasileño de la flotilla Thiago Avila publicó en Instagram un video con el testimonio de otro miembro de la flotilla que aseguraba haber visto un dron. "Fue sin duda un dron el que lanzó una bomba", afirmó el hombre identificado como Miguel.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, que vive en Túnez y se desplazó durante la noche al puerto, compartió en la red social X el video de la cámara de vigilancia del barco. "1. Ruido de lo que la tripulación identificó como un dron. 2. La tripulación da la alarma y pide ayuda. 3. Explosión. Saquen sus propias conclusiones", escribió.

Manifestantes tunecinos en el puerto de Sidi Bou Said este 9 de septiembre de 2025 tras el presunto ataque con un dron

"Si se confirma que se trata de un ataque con drones, sería (...) una agresión contra Túnez y la soberanía tunecina", declaró anteriormente Albanese a los periodistas en Sidi Bou Said. Por su parte, la AFP solicitó comentarios al ejército israelí, pero no obtuvo respuesta inmediata.

La ONU declaró en agosto el estado de hambruna en el territorio palestino y advirtió de que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica". Los barcos de la Flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) tienen previsto llegar a Gaza a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

La salida del convoy tunecino está prevista para el miércoles. Se pospuso debido a las condiciones meteorológicas y al retraso de la flotilla que partió de Barcelona, que se unió a los activistas de Túnez antes de que todos los barcos zarparan juntos hacia Gaza.

