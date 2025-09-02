Durante una transmisión en directo desde la franja de Gaza, la periodista palestina Nour Al-Hadath se quebró al aire, momento en que relataba los suplicios de la guerra. En su exposición, que terminó entre lágrimas, la comunicadora sostuvo: “No sabes adónde ir ni dónde estará su próximo plan. La situación sobre el terreno es muy difícil. La ocupación está tratando de vaciar la ciudad de Gaza de sus habitantes, tratando de amontonarlos en el oeste, pero no les da tregua”.

En esa línea la periodista sostuvo: “Los bombardea donde quiera que estén, los bombardea en las tiendas de campaña, los bombardea en la playa, la playa que se considera el oeste de Gaza, no en el sur de la ciudad. Intentan alcanzarlos, arrastrarlos, describirlos como desplazados”.

El hecho se produce en medio de una crisis bélica y política. De hecho, y a partir de los último acontecimientos, el 86 % de los 500 miembros de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio respaldaron la resolución que declara que "las políticas y acciones de Israel en Gaza" cumplen la definición legal de Genocidio, la cual fue adoptada en el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.

Israel responde: “Lo que dicen es vergonzoso”

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la declaración de "vergonzosa". Incluso, señalaron que está "basada íntegramente en la campaña de mentiras de Hamás". Además, aseguraron que sus acciones “están justificadas por motivos de autodefensa".

En paralelo, Israel enfrenta una causa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se lo acusa de genocidio. El gobierno israelí niega los cargos y defiende la legitimidad de su ofensiva militar en el enclave palestino.

Benjamin Netanyahu aprobó un plan de ocupación de Gaza.

La operación comenzó en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás contra comunidades israelíes. En ese asalto, combatientes del grupo mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a más de 250 civiles y soldados.

Desde entonces, la ofensiva israelí provocó al menos 63.000 muertes en Gaza, además de la destrucción o daño de la mayoría de los edificios del territorio. Casi todos sus habitantes se vieron forzados a abandonar sus hogares, muchos de ellos en múltiples ocasiones.

La crisis alimentaria en Gaza golpea a los más vulnerables.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que solo este lunes murieron 76 palestinos y otros 280 resultaron heridos en ataques israelíes. Entre las víctimas fatales, 12 personas perdieron la vida cuando intentaban recoger alimentos, en un contexto donde la ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente por las restricciones impuestas por Israel.

Los bombardeos se producen en paralelo al plan de ocupación de la ciudad de Gaza, aprobado este verano por el gobierno de Benjamín Netanyahu. A dos años del inicio de la ofensiva, la cifra total de muertos sigue creciendo, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, según los registros de las autoridades palestinas.

La ocupación militar israelí de Gaza y el genocidio contra la población palestina

Miles de personas permanecen atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados, mientras los equipos de Defensa Civil avanzan lentamente en las tareas de rescate. Sin maquinaria pesada y con amplias zonas declaradas áreas militares o bajo órdenes de evacuación, el acceso resulta extremadamente limitado.

El número de heridos, muchos con amputaciones y lesiones permanentes, alcanza los 160.941. Los hospitales de Gaza, desbordados y con recursos cada vez más escasos, continúan funcionando bajo condiciones críticas mientras la ofensiva israelí se intensifica.

