Al grito de "Todos somos hijos de Gaza", miles de personas se movilizaron este sábado en Buenos Aires para repudiar el genocidio que, según denunciaron, comete el Estado de Israel en Palestina. La manifestación comenzó a las 15 horas en la intersección de Corrientes y Callao y finalizó alrededor de las 18:30 en Plaza de Mayo, donde se concentraron cerca de 10.000 personas, según afirman agrupaciones de izquierda.

Las organizaciones que convocaron la marcha exigieron un "alto al genocidio en Gaza" y denunciaron la política de desnutrición forzada y bombardeos indiscriminados que, aseguraron, sufren los habitantes de la Franja de Gaza. Además, cuestionaron la invitación del presidente Javier Milei a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí con pedido de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

A lo largo de la tarde, referentes de partidos de izquierda y agrupaciones propalestinas, junto a figuras públicas como la actriz Cristina Banegas, expresaron su apoyo y denunciaron “la complicidad” de sectores políticos con la represalia israelí. En este contexto, se realizó un cacerolazo global y protestas masivas en distintas ciudades argentinas como respuesta a la escalada de violencia en Gaza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ONU exige a Netanyahu que su plan para tomar Gaza "debe detenerse de inmediato"

La marcha por Palestina en Buenos Aires

La columna principal de la manifestación en Buenos Aires partió desde Corrientes y Callao. Durante la jornada, miles de personas recorrieron las calles hacia Plaza de Mayo, mientras se escuchaban consignas como "¡Gaza muere de hambre, el tiempo se acabó!" y "Palestina vencerá desde el río hasta el mar".

La movilización contó con la participación de organizaciones propalestinas, partidos políticos y agrupaciones de derechos humanos, entre ellas referentes del Frente de Izquierda (FIT), quienes destacaron que la única salida es una paz que respete la soberanía palestina y el fin del genocidio. El reclamo unánime fue un llamado a la solidaridad internacional y a la movilización masiva para frenar la escalada bélica.

"Estamos frente a un genocidio que lo confirman los propios dirigentes israelíes cuando dicen sin tapujos que es lícito matar de hambre y sed a toda la población de Gaza incluidos sus niños, este genocidio debe ser denunciado implacablemente", sostuvo Gabriel Solano, uno de los dirigentes del FIT presente en la movilizacion.

También hubo expresiones culturales, con artistas y activistas que usaron la música, el teatro y la lectura de manifiestos para reclamar. Entre ellos, la actriz Cristina Banegas señaló: “Israel, Estados Unidos, Netanyahu y Trump son verdaderos asesinos y lo que menos que podemos hacer es salir a la calle cada vez que sea necesario”.

Por último, la convocatoria denunció que la política israelí constituye una violación flagrante del derecho internacional y alertó sobre la profundización de la crisis humanitaria, haciendo un llamado a la solidaridad global y a la resistencia del pueblo palestino frente al avance militar israelí.

La marcha por Palestina en Argentina y el resto del mundo

La movilización en Buenos Aires se replicó en numerosas ciudades del país, incluyendo Córdoba, Neuquén, Viedma, Trelew, Puerto Madryn, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Bariloche, Rosario, Tucumán, Misiones, La Rioja, Paraná, Jujuy, Tierra del Fuego y Salta. En todas ellas, las convocatorias combinaron protestas, cacerolazos y actividades culturales con el mismo lema: "Alto al genocidio en Gaza".

Este sábado, Argentina se sumó a una ola mundial de protestas que se desarrollaron en ciudades de Estados Unidos, Europa, Marruecos, Chile, Australia y otras regiones, donde cientos de miles de personas exigieron el fin de la violencia contra Palestina. Entre las acciones internacionales se destacaron bloqueos de puertos, huelgas y manifestaciones masivas, con una gran participación de comunidades judías antisionistas que expresaron su rechazo al accionar del Estado de Israel.

El Gobierno de Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar el control absoluto de Gaza en la guerra

"Estamos viendo en vivo y en directo como se genera una hambruna inducida, como se mata de hambre a un pueblo como el gazatí y se esta cometiendo un genocidio. Como argentinos y como judies decimos 'no en nuestro nombre'", sostuvo Julián Zeta de la agrupación 'JudiesXPalestina' en la marcha de Buenos Aires.

En ciudades europeas como Barcelona y Londres, las protestas también fueron multitudinarias, con movilizaciones que congregaron a miles de personas y muchas de ellas finalizaron con detenciones. En Barcelona, la movilización atravesó puntos emblemáticos con consignas como "Gaza, no estás sola" y "No es una guerra, es un genocidio", mientras que en Londres, las fuerzas policiales detuvieron a más de 350 manifestantes en una jornada marcada por la tensión.

RV/DCQ