Dolor en Cisjordania: enterraron al activista palestino asesinado por un colono israelí en medio del bloqueo militar

En la Cisjordania ocupada, familiares y vecinos despidieron a Awdah Hathaleen, un reconocido activista palestino cuyo cuerpo fue entregado por Israel más de una semana después de que un colono lo matara. Hathaleen era uno de los protagonistas del documental israelí-palestino No Other Land, ganador del Óscar, que dio visibilidad a la resistencia de los pobladores de Masafer Yatta frente a la violencia de los asentamientos ilegales.

“Lo asesinó un colono lleno de odio, su cuerpo fue retenido durante 11 días y más de 20 personas del pueblo fueron arrestadas tras el ataque”, denunció Aziz Hathaleen, hermano del activista, en la localidad de Umm al-Khair, donde se realizó el funeral pese a las restricciones impuestas por el ejército israelí, lo que incluyó un bloqueo total del pueblo. Según Aziz, el colono acusado del asesinato fue liberado de inmediato. El ataque ocurrió a fines de julio, en el sur de Cisjordania.

Awdah Hathaleen, de 31 años, era uno de los protagonistas del documental No Other Land, ganador del Óscar, que retrata la resistencia de los palestinos de Masafer Yatta (una agrupación de aldeas que incluye Umm al-Khair) frente a los intentos israelíes de demoler sus viviendas. Fue asesinado el 28 de julio. En un video del momento del ataque, residentes identificaron como autor a Yinon Levy, un colono sancionado por el Reino Unido, quien fue detenido brevemente y liberado al día siguiente.

Las exigencias de Israel a la familia de Awdah Hathaleen

Ibrahim Hathaleen, también habitante de Umm al-Khair, contó a AFP que durante varios días se les impidió recuperar el cuerpo de Awdah. Por su parte, Aziz aseguró que Israel impuso condiciones a la familia para permitir el entierro.

Entre las exigencias, explicó, estaba que no se permitiera que el cuerpo fuera enterrado en la zona y que no se realizara ningún acto de duelo público. Ibrahim, familiar de la víctima, también denunció que esas medidas buscaban evitar una gran concentración que diera visibilidad a la lucha de Awdah contra los asentamientos israelíes en Masafer Yatta.

Un periodista de AFP presente en Umm al-Khair señaló que el ejército israelí instaló puestos de control en los accesos a la aldea y bloqueó la entrada de algunos palestinos y activistas extranjeros al funeral. La misma situación fue denunciada en redes sociales por la organización Breaking the silence (Romper el silencio), que agrupa a exsoldados israelíes.

A pesar de las restricciones, unas 100 personas lograron llegar para despedir a Awdah. Muchos lloraron, besaron su cuerpo y participaron en las oraciones en una mezquita local, según informó el periodista.

Masafer Yatta, donde vivía el activista, está situada en las colinas al sur de Hebrón y fue declarada zona militar por Israel. La lucha de sus habitantes contra la ocupación militar y la violencia de colonos y soldados fue el eje del documental No Other Land, que ganó el Óscar a Mejor Documental en marzo.

Tras el asesinato, el codirector de la película, Yuval Abraham, publicó en Instagram un video del momento del ataque, donde se ve a un hombre —identificado como Levy— portando un arma y discutiendo con varias personas.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, la violencia en Cisjordania, el otro de los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, ha aumentado considerablemente. Al menos 968 palestinos —entre civiles y combatientes— han muerto a manos de soldados o colonos israelíes. En el mismo periodo, al menos 36 israelíes —civiles y militares— han muerto por ataques palestinos o en operaciones del ejército, según cifras oficiales de Israel.