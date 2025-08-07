jueves 07 de agosto de 2025
Confirmado: Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "pronto", en la primera cumbre entre EE.UU. y Rusia desde 2021

El Kremlin informó que la reunión podría tener lugar en la próxima semana para lograr un avance sobre el acuerdo de paz en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, no participaría del encuentro. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrán una reunión "pronto", antes del fin del plazo impuesto desde la Casa Blanca para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Así lo informó este jueves un funcionario del Kremlin, quien también descartó la posibilidad de que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenski, participe del encuentro.

Noticia en desarrollo...

