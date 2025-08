Un ex subsecretario del Departamento de Estado denunció maniobras del gobierno de Biden para que gane Lula

(Desde San Pablo) El norteamericano Michael Benz, ex subsecretario de Estado para las Comunicaciones, pasó hoy varias horas frente a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil. Muchos de quienes lo escucharon, en vivo y en directo, no salían del asombro. Es que el ex funcionario de la primera administración Trump hizo un relato pormenorizado de cómo los gobiernos de Estados Unidos, han intervenido en asuntos políticos de otros países a través de organizaciones no gubernamentales comandadas, en su mayoría, desde el Departamento de Estado. El objetivo del ex funcionario, aliado muy próximo a la Casa Blanca, fue denunciar la presunta “voluntad” del ex presidente Joe Biden y del ex secretario de Estado, Antony Blinken, de impedir el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022, y garantizar el retorno de Lula da Silva al poder.

No es fácil imaginar que semejante acusación provenga del interior de la Casa Blanca, dado que pone de relieve la participación del entramado de ONG'S con agencias tales como la CIA, la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y la NSA (National Security Agency). El ex subsecretario habló de información sobre las “inversiones” en campañas en defensa de la democracia y contra las fake news, y puso el énfasis en que estas acciones interfirieron en el desempeño de Bolsonaro. Y argumentó, sin pruebas, que “veo censura ejercida por la Corte Suprema brasileña, la legislación aprobada en ese asunto y presiones para la censura previa, ejercida por medios periodísticos y por legisladores, y eso me da un registro de la historia de cómo se involucró el gobierno norteamericano en la censura de ciudadanos brasileños”.

En ese contexto, quiénes celebraron las declaraciones de Benz en la comisión de diputados, fueron ni más ni menos que los bolsonaristas. Ellos se encargaron de citar al ex funcionario del Departamento de Estado, y el

acto fue absolutamente celebrado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que hace varios meses vive en Washington, quien además está empeñado en una lucha para hacer fracasar el gobierno de Lula.

Para Benz el problema es, además, doméstico. El supuesto traspaso de recursos para las elecciones de octubre de 2022, revela un uso indebido de “dólares americanos para apoyar organizaciones en Brasil. Estas destacan la polarización política, en términos muy nebulosos, que sirven para justificar la financiación procedente del Departamento de Estado”. El ex subsecretario americano insistió: “Hay informes de que USAID, por medio del Consorcio para las Elecciones y Fortalecimiento del Proceso Político, estableció una sociedad con el Tribunal Superior Electoral para supuestamente enfrentar la desinformación y promover la integridad del proceso electoral brasileño”. Añadió que “el Departamento de Estado y la USAID proporcionaron recursos para el entrenamiento” destinado a la censura de las redes sociales.

Mike Benz es incluso más específico, al advertir que el gobierno de Biden “patrocinó un ataque proxi” contra el entonces candidato Donald Trump y el enemigo político brasileño Jair Bolsonaro. Mencionó organizaciones no gubernamentales como la NED (National Endowment for Democracy), es decir la Fundación Nacional para la Democracia, una ONG privada sin fines de lucro, que dice apoyar el fortalecimiento de instituciones democráticas en todo el mundo. Menciona incluso como uno de los aportantes al financista George Soros; además de incluir en el paquete al fondo de inversiones BlackRock.

Otra de las instituciones que habría accionado para perjudicar a Bolsonaro es el Instituto Republicano Internacional. En su visión “la desinformación durante las elecciones a través de las redes sociales es una amenaza para las instituciones brasileñas y los Estados Unidos van a apoyar las iniciativas de las organizaciones democráticas brasileñas. O sea, empleará recursos y capacitación específicamente para las elecciones, con relación a la desinformación”.

