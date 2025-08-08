La ONU exige a Netanyahu que su plan para tomar Gaza "debe detenerse de inmediato"

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, exigió este viernes que el plan de Israel de ocupación en la Franja de Gaza “debe detenerse de inmediato”. La advertencia llegó luego de que el gabinete de seguridad israelí aprobara una ocupación militar a gran escala del territorio.

“Según todas las evidencias hasta la fecha, esta nueva escalada provocará más desplazamientos forzados masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”, advirtió Türk en un comunicado de prensa difundido por la ONU. Y agregó: “La guerra en Gaza debe terminar ahora. Y se debe permitir que israelíes y palestinos vivan uno al lado del otro en paz”.

El jefe de derechos humanos de la ONU también denunció que la ofensiva contradice un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que establece que Israel debe poner fin a la ocupación y avanzar hacia una solución de dos Estados, otorgando a los palestinos el derecho a la autodeterminación.

El plan del gobierno israelí fue anunciado en las primeras horas del viernes mediante un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu. Según informó el gobierno, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".

El gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan presentado por Benjamín Netanyahu para tomar militarmente la Franja Gaza.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue uno de los primeros líderes mundiales en reaccionar al anuncio. Lo calificó como un “error” y exigió al gobierno de Netanyahu reconsiderarlo: “Esta acción no contribuirá en nada a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres", expresó en un comunicado.

La nueva fase de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza contempla la ocupación total de la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino. La medida impulsada por Netanyahu forma parte de una estrategia que busca expulsar a Hamas y lograr la entrega de los 20 rehenes israelíes que se cree que siguen con vida y detenidos en la zona.

"Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás", expresó Netanyahu, aunque aclaró que Israel no busca anexar Gaza. "Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como un órgano de gobierno", añadió.

Según confirmaron diversos medios israelíes, lo aprobado en la reunión de gabinete, que se extendió por diez horas, fue la ocupación total de la Franja, y la operación comenzará en la Ciudad de Gaza antes del 7 de octubre, segundo aniversario de los ataques de Hamas en Israel que dieron inicio a la guerra.

Por su parte, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó la decisión como "un desastre que conducirá a muchos más desastres", y agregó: “Esto es exactamente lo que Hamas quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce".

Se estima que el plan de ocupación obligará a un millón de palestinos a desplazarse al sur, en un contexto cada vez más crítico. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 99 personas murieron este año por causas relacionadas con la malnutrición, aunque se cree que la cifra real es aún mayor.

El acceso a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo limitado y controlado por Israel. La ONU calcula que se necesitan 600 camiones diarios para cubrir las necesidades básicas de los 2,2 millones de habitantes, pero actualmente solo ingresan entre 70 y 80.

