Director de cine palestino ganador del Oscar fue golpeado y secuestrado por el ejército israelí

El codirector palestino del documental ganador del Oscar "No Other Land", Hamdan Ballal, fue atacado por colonos y arrestado por el ejército israelí este lunes en Cisjordania ocupada, según su colega Yuval Abraham, un periodista de investigación israelí.

En una publicación en X, Abraham dijo que un "grupo de colonos" había atacado a Ballal. "Lo golpearon y tiene heridas en la cabeza y el estómago, sangrando. Los soldados invadieron la ambulancia que él llamó y se lo llevaron. No hay señales de él desde entonces", escribió Abraham.

“Está herido y detenido en una comisaría de un asentamiento. Aún no han permitido que su abogado hable con él, así que no sabemos más”, agregó. El secuestro tuvo lugar en la aldea de Susiya, al sur de Cisjordania, según la ONG antiocupación Centro para la No Violencia Judía, cuyos miembros dijeron haber filmado los acontecimientos de primera mano.

Ballal, de 35 años, tiene un hijo y es un activista que ha trabajado como agricultor, fotógrafo e investigador.

Por su parte, en febrero de 2024, Abraham, nacido en Beerseba, había denunciado en redes sociales que “una turba de israelíes de derecha fue a la casa de mi familia para buscarme, amenazando a mis parientes quienes, por la noche, se fueron a otra ciudad”.

“Esto ocurrió después de que medios israelíes y políticos alemanes etiquetaran absurdamente de antisemita mi discurso al recibir el premio en la Berlinale. Yo pedí la igualdad entre israelíes y palestinos, un alto el fuego y el fin del apartheid”, escribió en X Abraham.

El israelí recibió múltiples amenazas de muerte y hasta fue repudiado por Kai Weger, alcalde de Berlín, por utilizar la palabra “apartheid” para describir la realidad en Gaza. “El terrible uso indebido de esta palabra por parte de los alemanes no es sólo para silenciar a los críticos palestinos de Israel, sino también a israelíes como yo que apoyamos un alto el fuego y permita la liberación de los rehenes israelíes, vacía la palabra antisemitismo de significado y por lo tanto pone en peligro a los judíos de todo el mundo”, respondió

De qué trata “No Other Land”, el documental ganador del Oscar que dirigieron Ballal y Abraham

"No Other Land", dirigida por activistas israelíes-palestinos, ganó el premio al mejor documental en los Premios Oscar de este año. Filmado en la cercana Masafer Yatta, el documental sigue a un joven palestino que lucha contra el desplazamiento forzado mientras el ejército israelí derriba las casas de su comunidad para dejar espacio para una zona de tiro.

Israel ha ocupado Cisjordania desde 1967 y declaró Masafer Yatta zona militar restringida en la década de 1980. En Cisjordania —excluida Jerusalén Oriental anexada por Israel— viven alrededor de tres millones de palestinos, así como casi medio millón de israelíes que permanecen en asentamientos ilegales, según el derecho internacional.

