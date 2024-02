Israel: amenazan a la familia israelí de un periodista ganador de la Berlinale 2024

“Una turba de israelíes de derecha fue a la casa de mi familia para buscarme, amenazando a mis parientes quienes, por la noche, se fueron a otra ciudad”, escribió en X ( en Twitter) Yuval Abraham, el director israelí de No other land (Ninguna otra tierra), que acaba de ganar como mejor documental en el Festival de Berlín. “Sigo recibiendo amenazas de muerte y tuve que cancelar mi regreso a Israel”, sumó Yuvalan. “Esto ocurrió después de que medios israelíes y políticos alemanes etiquetaran absurdamente de antisemita, mi discurso al recibir el premio en la Berlinale. Yo pedí la igualdad entre israelíes y palestinos, un alto el fuego y el fin del apartheid”.

Yuval Abraham y Basel Adras, directores y protagonistas del documental premiado en Festival de Berlín.

No other land, el documental del israelí Yuval Abraham, es –según detalla la Berlinale en su sitio oficial–de un colectivo palestino-israelí que integran cuatro jóvenes activistas palestino-israelíes, realizada como un acto de resistencia creativa. No other land documenta la erradicación en cámara lenta de las aldeas del joven palestino Basel Adra, donde los soldados del gobierno israelí van demoliendo poco a poco las viviendas y expulsa a sus residentes. Adra conoce a Yuval, un periodista israelí,y surge una alianza improbable, por momentos tensa.

La reacción de Netanyahu ante un posible ataque nuclear a Gaza.

“Apartheid” es la palabra que Yuval Abraham utilizó y que exaspera a muchos cuando se la aplica a la situación de Gaza e Israel. Y la que motivó que Kai Weger, alcalde de Berlín, lo señala como antisemita. “El terrible uso indebido de esta palabra por parte de los alemanes”, respondió Yuval, “no es sólo para silenciar a los críticos palestinos de Israel, sino también a israelíes como yo que apoyamos un alto el fuego y permita la liberación de los rehenes israelíes, vacía la palabra antisemitismo de significado y por lo tanto pone en peligro a los judíos de todo el mundo”.

La reacción de funcionarios de Alemania

Durante el Festival de Cine de Berlín que culminó el sábado 24 de febrero, Yuval Abraham y Basel Adra no fueron los únicos que hablaron sobre lo que sucede en Gaza e Israel. Como el festival está financiado por el estado alemán, se anunció que abrirán una investigación para averiguar cómo pudieron los premiados en el festival de cine hacer declaraciones "inaceptables" contra Israel. Para las autoridades, los cineastas que denunciaron "genocidio" en la Franja de Gaza, “no mencionaron el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre", declaró una portavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann.

En la Berlinale 2024, los productores Bard Ronning y Fabien Greenberg con Yuval Abraham y Basel Adras.

Hoffmann dijo que Olaf Scholz –el sucesor de Angela Merkel–, consideró que “una posición así, unilateral, no puede tolerarse (…) En cualquier debate sobre este tema, es importante tener presente el acontecimiento que desembocó en esta nueva escalada del conflicto en Oriente Medio". La ministra de Cultura alemana, Claudia Roth, ecologista, anunció que estudiaría “los incidentes (declaraciones)” junto con el alcalde berlinés y conservador, Kai Wegner. A este coro de funcionarios se sumó el ministro alemán de Justicia, Marco Buschmann, quién amenazó con consecuencias legales al festival de cine de Berlín por permitir lo que considera expresiones de antisemitismo durante la entrega de premios.

Por su parte, la dirección de la Berlinale indicó que las declaraciones de los cineastas en la premiación fueron “·opiniones individuales e independientes" del certamen, pero que "entiende la indignación" provocada por unos comentarios "percibidos como demasiado parciales". Asimismo, señlaraon que la Berlinale está "explícitamente en contra de la discriminación y de todas las formas de odio", pero considera importante que exista "la expresión libre de opiniones" dentro de "los límites de la ley".

cp