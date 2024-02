El Festival de Berlín tiene una alfombra roja donde la política es una invitada presente

En Berlín se inició el ciclo de los tres grandes festivales de cine europeos; le siguen el de Cannes en mayo, y el de Venecia en septiembre.

La Berlinale es quizá el festival que históricamente se caracteriza por su compromiso político. Esta 74ª edición se desarrolla en un contexto político delicado.

“Desde hace tiempo, el festival permitió centrar la atención en la política mundial”, dijo a la AFP el jefe de la oficina europea de The Hollywood Reporter, Scott Roxborough. “El año pasado, por ejemplo, con la guerra en Ucrania.

Este año, Gaza es un tema en las calles de Berlín y podría ser extremadamente polarizador”.

Poco antes de la inauguración del festival, una cincuentena de colaboradores de la Berlinale pidieron en una carta abierta a la dirección del mismo una posición más firme sobre –según señalaron– “la ofensiva actual contra la vida palestina”.

Hasta ahora, los responsables de la Berlinale manifestaron su “compasión por todas las víctimas de las crisis humanitarias en Oriente Medio y más allá” y expresaron preocupación por “el aumento del antisemitismo y del sentimiento antimusulmán”.

Entre las pocas películas procedentes de la región en conflicto, en la Berlinale se presenta No Other Land, de un colectivo palestino-israelí que muestra la destrucción de las aldeas de Masafer Yatta en Cisjordania por autoridades israelíes y la improbable asociación de un activista palestino con un periodista israelí.

No al fascismo. La decisión de no invitar a la ceremonia de apertura a cinco diputados del partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania. Este es otro de los tópicos de la presente Berlinale: la concientización de que la ultraderecha no es una “alternativa”.

Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, exdirectores de la Berlinale, dijeron que los funcionarios “no eran bienvenidos en el festival” en una postura contra el “antisemitismo, el resentimiento antimusulmán y los discursos de odio”.

En la conferencia de prensa, el realizador alemán Christian Petzold se refirió a esto. Estos “cinco tipos” importan poco (...) Hay miles de personas en Alemania que se manifiestan contra ellos y son mucho más importantes”. Asimismo unas treinta personas del sector artístico de Berlín se manifestaron con carteles con textos que decían: “Ningún asiento para fascistas en ningún lado”.

Sin salida. El apoyo a los cineastas iraníes disidentes no es nuevo en la Berlinale y esta edición no fue la excepción. Mariam Moghadam y Behtash Sanaeha, directores de Mi pastel favorito, no pudieron viajar al festival para promocionar su largometraje porque sus pasaportes fueron confiscados impidiéndoles viajar, y son “perseguidos por la Justicia por su trabajo como cineastas”, explicó la Berlinale. En 2021, Moghadam y Sanaeha presentaron en Berlín El perdón, prohibida en Irán.

Estrenos. En medio de este contexto, nuevas películas protagonizadas por Cillian Murphy, Kristen Stewart, Gael García Bernal y Adam Sandler encabezan el line up del festival. Y fue Murphy –protagonista de Oppenheimer– quien abrió la Berlinale con Small things like these (Pequeñas cosas como esas), y ayer García Bernal estrenó Another end (otro fin), del italiano Piero Messina, donde el actor mexicano comparte cartel con la argentino-francesa Berenice Bejo, Olivia Williams y Renate Reinsve. También este 2024 Martin Scorsese recibirá un Oso de Oro de Honor por su carrera.

Argentinos. El cine argentino también tendrá sus “embajadores” en la Berlinale. Reas, de Lola Arias –una coproducción de Argentina, Alemania, Suiza–, que podrá verse en la sección Forum. Cabe recordar que el primer largometraje de Arias, Teatro de guerra, fue premiado en la Berlinale 2018. En Encounters, sección dirigida por el argentino Lisandro Alonso, podrán verse Tú me abrasas, de Matías Piñeiro, y Dormir de olhos abertos, de la alemana Nele Wohlatz, que es una coproducción con Brasil de las argentinas Violeta Bava y Rosa Martínez Rivero; Un movimiento extraño, de Francisco Lezama, fue seleccionada para la categoría oficial Berlinale Shorts; Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek, y el corto Uli, de Mariana Gil Ríos, podrán verse en Generation Kplus; y también Próxima aparición, de Julieta Amalric, y Los días contados, de Agustina San Martín. Finalmente, la directora Lucila Mariani, la sonidista Roberta Ainstein, el guionista Maximiliano Monzón y el crítico de cine Tomás Guarnaccia fueron seleccionados para la sección Berlinale Talents.

Informe: Pierre Froidevaux