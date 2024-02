Donald Trump y su nuera Lara en campaña para recolectar dinero

“Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”, dijo Donald Trump en 2016, en la recta final de las elecciones que lo harían presidente. En estos días, donde parece que Trump podría ser de nuevo presidente, ante el fallo que determinó que él y sus hijos mayores –Eric y Donald Junior– cometieron fraude, el empresario podría reversionar aquella frase y decir: “Aunque me condenen por fraude, no perdería votos”. Y quizá esté en lo cierto y con fraude y todo, Estados Unidos lo tendría de nuevo como mandatario.

Hace unos días, la Justicia norteamericana impuso a Trump una multa de 354.868.768 dólares –que todavía puede apelar–, un interés de 87.502 dólares por cada día de mora, y la prohibición de “ejercer como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York durante un período de tres años”. A su vez, a Donald Junior y a Eric Trump, la multa impuesta es de 4,7 millones de dólares respectivamente.

El dinero no sería un problema para Trump y su familia aun cuando a las multas judiciales mencionadas, se le suman los 83,3 millones de dólares que le costó el reciente juicio perdido por difamar a la escritora E. Jean Carroll.En este contexto, el expresidente de Estados Unidos dijo que “su efectivo” es de unos cuatrocientos millones, el resto, unos dos mil doscientos millones de dólares están en inversiones inmobiliarias, clubes de golf y resorts.

En este contexto, hace unos días, Trump lanzó Never Surrender (Nunca te rindas), una línea de zapatillas de –por ahora– un único modelo, a 399 dólares. Ayer algunos medios norteamericanos registraron que se agotaron los primeros mil pares puestos a la venta.

La mujer de Eric. Lara Trump es la esposa de Eric, el tercero de los hijos que el expresidente tuvo con Ivanka, su primera mujer. Ella tiene el respaldo de su suegro para ser la nueva copresidenta del Comité Nacional Republicano.

En un acto de campaña que se hizo el 21 de febrero en Carolina del Sur, Lara fue una de las oradoras y allí dijo que el comité necesita recaudar quinientos millones de dólares para las elecciones generales de 2024. Y no quedó claro si fue una humorada o una afirmación concreta pero Lara Trump dijo que no descartaba utilizar los fondos recaudados para pagar los costosos honorarios legales de su suegro, Trump.