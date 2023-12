Informe suizo sobre las "ambiciones de los billonarios": la meritocracia no existe

“La mayoría de los multimillonarios que sumaron riqueza en este último año lo hicieron por ser herederos, y no a través de logros o emprendimientos empresariales”, señaló Benjamín Cavalli, titular del área de clientes estratégicos de UBS (Unión de Bancos Suizos). “Esta situación que muestra que los ricos se hicieron más ricos por el mero hecho de heredar dinero es algo que en veinte años veremos de manera más contundente cuando mil veintitrés billonarios 'transfieran' a sus hijos un estimados total de 5,2 trillones de dólares”.

Elon Musk (izq.) con algunos de sus hijos en la Galería Uffizzi, en Florencia.



Ambiciones de Billonarios (*) se llama el informe que presentó UBS, famosa entidad financiera suiza que tiene una cartera de clientes que, por ejemplo, incluyen a muchos integrantes de la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esta novena edición de Ambiciones..., es la segunda vez que encuestan a los clientes más ricos de UBS para saber cuáles son los desafíos y las oportunidades que tienen los que como ellos, son administradores de grandes fortunas.

El informe del UBS diferencia a "millonarios primera generación" de "millonarios herederos?".



Este escenario, según detalla UBS, muestra que se está formando una suerte “familias multigeneracionales donde cada generación tiene miradas particulares –y diferentes– sobre el legado y los objetivos, y esto requiere soluciones sofisticadas a la hora de planificar las sucesiones (herencias) y de definir valores comunes”.

Los Arnault: la familia más rica de Francia, y en 2023 la más rica del mundo según Forbes.



En el último año, cincuenta y tres personas recibieron en total 150,8 mil millones en concepto de herencia; mientras que ochenta y cuatro nuevos emprendedores millonarios (self made billionaires) generaron 140,7 mil millones. La proclamada meritocracia no estaría funcionado en esta elite. En el informe de UBS, el 68 por ciento de los herederos encuestados, dijeron que su objetivo es continuar y acrecentar lo que sus progenitores lograron a través de sus empresas o de sus activos. También hay un 60 por ciento de éstos que quieren legar riqueza a las generaciones futuras; y un 32 por ciento, afirmó que continuarán las actividades filantrópicas de sus antecesores.

Los 2640 millonarios de este 2023, según Forbes.



Tecnologías innovadoras, la transformación de la energía limpia y las inversiones de alto impacto, son los tipos de apuestas que “los herederos” mencionan como las favoritas para modernizar y reposicionar el legado familiar. A su vez, un 58 por ciento de los llamados “millonarios de primera generación” coinciden en que el mayor desafío que tienen es inculcar en sus herederos, los valores, la educación y la experiencia necesaria para estar preparados para asumir “el poder”.

Mark Zuckerberg y sus herederos.



Hay una diferencia manifiesta entre los “millonarios de primera generación” y los “millonarios herederos” respecto a las preocupaciones. La recesión en la economía de Estados Unidos inquieta al 66 por ciento del primer grupo; y a un 62 por ciento de éstos les preocupa también las tensiones geopolíticas. En cambio la presión inflacionaria, y la disponibilidad y precios de las materias primeras, preocupan a los herederos en un 57 por ciento, y en un 52 por ciento respectivamente. Sí hay coincidencia entre ambos grupos cuando se los consultó sobre Inteligencia Artificial (IA): un 65 por ciento cree que habilitará mayores oportunidades comerciales en 2024; y un 58 por ciento cree que sí hay un riesgo con la IA son los hackeos.





La brecha generacional entre los “millonarios de primera generación” y sus herederos aparece manera más visible que antes. Uno de los motivos, según el informe de UBS, es que quienes van a heredar se educaron en el extranjero y son personas que viajan mucho. Esta argumentación no se aplica para Estados Unidos. Y se suma otra cuestión: cómo los afectó en varios sentidos la pandemia de la Covid-19, además de la preocupación que algunos manifiestas respecto las consecuencias del cambio climático, y a escenario global menos estable producto de alzas y bajas de la economía y las guerras.

Bill Gates, sus hijas e hijo, y su hoy ex mujer Melinda Gates.(Álbum M.Gates)

“A lo largo de la historia, siempre existió la brecha generacional”, dijo a UBS uno de los millonarios encuestados. “Los mayores tiende a lidiar con esto pero sin embargo, lo que podemos hacer es confiar en que las generación venideras (los herederos) podrás hacer un aporte significativo a los recibido”. Otro de los millonarios encuestados señaló que, para él, hay una diferencia fundamental en los herederos nacidos a partir del año 2000. “El principal problema de esa generación más joven es que hay que educarlos para que sean ambiciosos en el buen sentido del término. Son jóvenes que parecen dar muchas cosas por supuestas, como que vienen con el hecho de ‘pertenecer’. En cambio, los ‘millonarios primera generación’ tuvieron que hacer mucho por sí solos y aprovecharon al máximo esa experiencia”.

Amalita Fortabat (ctro.) un caso exitoso de herencia ordenada.

En Ambición de Billonarios 2023 que presentó UBS, señalan que tienen ejemplos de integrantes de esa generación joven que no quieren heredar negocios en industrias que tal vez no tienen un futuro a largo plazo. Y aconsejan que por este motivo es cada vez más necesario convencer -a las familias–de tener planes de sucesión concretos que vayan a más allá de charlas de directorios familiares. “A menudo, vemos que las familias planifican la transferencia de la propiedad de la riqueza (herencia)como algo natural, y no siempre es así”, detalla el informe. Esta problemática surgió en el Informe Global Family Office que presentaron también este 2023, donde se observo que solamente el 42 por ciento de los millonarios cuenta con un plan de sucesión patrimonial para los integrantes de la familia Charles W. Collier, ex asesor filantrópico en Harvard Universidad y autor de Wealth in Families (La riqueza en las familias), escribió “los mayores desafíos que enfrentan los millonarios rara vez son financieros”.

(*)Ambiciones de billonarios (Billionaires Ambittion Report 2023) es un informe de UBS que realizó de junio de 2022 a septiembre de 2023.