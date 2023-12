La "familia Ingalls" que armó Christopher, uno de los nueve hijos de Michael Landon

Michael Landon se casó tres veces y tuvo nueves hijos, tres de ellos eran hijos de sus anteriores matrimonios de sus esposas pero el protagonista de La familia Ingalls los crió como propios, incluso les dio su apellido.

Christopher Landon, su marido Cody y sus hijos Beau y August.

Christopher Landon es el menor de los cuatro hijos que Michael Landon tuvo con Marjorie Lynn Noe. Además es director de cine y es quien está a cargo de Scream 7 y trabaja en el guión de la remake de Aracnofobia. El despertar del diablo I y II, Arrástrame al infierno y Gremlins fueron cuatro de las muchas películas que los inspiraron para hacer del cine una profesión. De ahí que sus primeros filmes se ubiquen en el género de terror y el suspenso. Fue guionista de casi toda la saga de Actividad paranormal e incluso dirigió una; Burning Palms; Feliz día de tu muerte I y II (Happy Death Day): Freaky; Apocalipsis zombie, Viral y en 2023, cambió de género y estrenó en Netflix We have a ghost.

Christopher Landon (der.) y parte del elenco de We have a ghost.

Cuando Michael Landon murió en 1991, Christopher tenía 16 años. Y si bien todavía no había ingresado a la industria del entretenimiento, igualmente reconoce que tenía algunos privilegios. “Entiendo cuando la gente se enoja porque ven al hijo de una celebridad que al terminar la secundaria, supone que ya tiene un montón de ofertas laborales”, dijo Christopher Landon a IndieWire. “Mi privilegio ha sido una extensión de muchas otras cosas, principalmente el hecho de que soy un hombre blanco más que nada. Mi padre ya había muerto cuando egresé así que desde la tumba no podía llamar a nadie para que me trabajo. Cuando yo me presenté con un proyecto de película no lo hice diciendo ‘Soy el hijo de Michael Landon’”.

Christopher Landon en el set de su película Apocalipsis zombie.

En su caso, la fama paterna no lo salvó de ser discriminado o de sufrir bullying. “En la escuela secundaria, todos los días me llamaban “maricón”. Almorzaba lejos de mis compañeros y y me odiaba por ser diferente. Oculté mi dolor a mi familia y a mis amigos”, relata en su perfil de Instagram. “Pero sucedió algo curioso: pude decir quién era, qué me gustaba, y mi vida cambió...Ser auténtico me hizo feliz. (…) Igualmente hoy el mundo no es menos aterrador. La homofobia y la transfobia ha sido alentada por personas que tienen miedo de cualquier cosa que no se parezca a ellos, que no actúe como ellos”.

Para Christopher Landon, expresar su elección sexual fue parte de lo que él consideró también un privilegio de “hombre blanco”. Esto fue cuando recién comenzaba su carrera en el cine y temía que esa decisión pudiera afectar a futuro, su trabajo. No sucedió. Sí pasó por situaciones donde el prejuicio se hizo presente. “Recuerdo que una vez hablando de un casting con el ejecutivo de un estudio, me dijo: ‘Vos no sabrías lo que es una mujer hermosa'. También alguna vez sentí miradas prejuiciosas cuando ingresaba ciertas reuniones de trabajo”, dijo Michael Landon.

(De izq. a der.) August, de 3 años; Cody, Beau, de 6 años, y Christopher Landon.

Fuera de los sets de filmación, Christopher Landon armó su “familia Ingalls”. Hace más de una década que está en pareja con Cody Williams y son padres de dos pequeños, Beau, de 6 años, y August, de 3. Y en sus posteos de Instagram, comparte textos e imágenes sobre sus proyectos cinematográficos y sobre su familias. En junio de 2021, cuando tenía 46 años, a Christopher le diagnosticaron un cáncer de riñón del que se recuperó.

EI / ED