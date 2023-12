Parálisis facial y un "impasse" en el cine: Angelina Jolie habló del impacto de su separación de Brad Pitt

Angelina Jolie reveló esta semana sorprendentes detalles de su vida íntima y familiar luego de su separación de Brad Pitt y la reconstrucción familiar que emprendió junto a sus hijos. A la hora de profundizar en los síntomas físicos que se manifestaron antes, durante y después del divorcio, la actriz mencionó una serie de malestares -afortunadamente, ya subsanados- que incluyeron una parálisis facial y una abrupta alteración de los niveles de azúcar en sangre.

A juzgar por las declaraciones que pronunció Jolie en un reportaje brindado a The Wall Street Journal Magazine, se puede constatar que la separación de Brad Pitt fue y será un capítulo que marcó a fuego a la actriz que interpretará a la soprano María Callas en el próximo ‘biopic’ del director Pablo Larraín.

En este marco, Jolie se refirió a la fortaleza que extrajo del vínculo con sus hijos, considerados por ella como sus "amigos más estrechos”.

“Todavía estamos sanando luego de todo lo que pasó”, deslizó una frágil Angelina Jolie durante la entrevista.

“(Mis hijos) son las personas más cercanas a mí y a mi vida, y son mis amigos más estrechos”, consignó la actriz, al mismo tiempo que reconoció que cada uno mantiene su singularidad personal: “Somos siete personas muy diferentes y ese es nuestro punto fuerte”.

En cuanto al estrés y los síntomas que se manifestaron en su cuerpo tras la separación, Jolie mencionó alteraciones en sus niveles de azúcar en sangre, así como un cuadro de parálisis de Bell en los meses previos al divorcio.

“Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés. Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”, puntualizó la artista.

Dada la situación, Jolie reconoció que necesitó un "impasse" para recuperarse y debió tomar distancia de la industria del cine, que no considera un ámbito "sano".

Sin embargo, la estrella de Hollywood también encontró consuelo en las amistades que tejió gracias a su labor humanitaria.

“Me di cuenta de que mis amigos más cercanos son refugiados”, dijo Angelina Jolie.

“Tal vez cuatro de las seis mujeres con las que tengo una relación cercana provienen de guerras y conflictos”, especificó a propósito de su núcleo afectivo más cercano.

“Hoy no sería actriz”, deslizó Jolie, aunque en el transcurso de la entrevista matizó dicha afirmación. “Quizá sería actriz de teatro”.

“Cuando comencé mi carrera, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano (...). Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá un poco salvaje. El público no quiere oír hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido”, explicó Angelina Jolie.

Brad Pitt, repudiado por uno de sus hijos adoptivos

Recientemente se conocieron severas críticas de Pax Jolie-Pitt (hijo adoptivo de Angelina Jolie y Brad Pitt, incorporado a la familia en Vietnam en 2007) hacia su papá.

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez, demostraste que sos una persona terrible y despreciable”, comenzaba el story publicado por el joven vietnamita.

“No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia”, añadía, refiriéndose a sus hermanos Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

“Nunca vas a entender el daño que hiciste a mi familia, porque sos incapaz de hacerlo. Hiciste las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Podés decirte a vos mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que ¡feliz Día del Padre, ser humano f..g horrible!”, finalizaba el violento mensaje atribuido a Pax.

